Gabriel Leyes: "Me gustaría regresar al fútbol peruano"

Por: Omar Arias // @oariass17

Escuchar el nombre de Gabriel Leyes es relacionarlo rápidamente con los dos goles que le anotó a Comerciantes Unidos en la última jornada (fecha 15) del Torneo Clausura 2017: esos tantos le otorgaron el campeonato nacional a Alianza Lima, pues los íntimos se habían alzado con el Apertura y evitaron el sistema de los playoffs.

Líbero se contactó con el atacante uruguayo que militó en el último año en River Plate de su país. El referido club alcanzó un cupo para la Copa Sudamericana 2020 y enfrentará a Atlético Grau, no obstante, Leyes terminó contrato y no podrá enfrentar a la institución piurana: evalúa ofertas de diferentes mercados.

"Fue un lindo semestre ya que llegamos a la final de un torneo corto y luego conseguimos la clasificación a la Copa Sudamericana. Mi contrato con River Plate terminó el 31 de diciembre y ahora soy jugador libre. Estoy evaluando algunas ofertas, pero aún no decido".

¿Está dentro de las posibilidades regresar al fútbol peruano?

Sí, me gustaría. Me traje una excelente experiencia. Me costó adaptarme, pero cuando lo logré, lo disfruté mucho. Yo tenía contrato con Alianza Lima unos meses más, pero decidí terminar mi contrato por una decisión personal. Me encantaría volver al fútbol peruano.

¿Por qué te costó adaptarte al fútbol peruano si venías de coronarte campeón nacional con Alianza Lima y realizar la pretemporada con el equipo para el año 2018?

Más que nada el clima. El jugar en la altura, el estilo de juego también es diferente. Siempre que se llega a un lugar nuevo creo que cuesta un poco, pero como te decía es un fútbol muy competitivo. Muy lindo de jugar.

Tuve la suerte de estar en un equipo grande al igual que en mi país (Peñarol), y eso es algo increíble. Todas esas experiencias quedan para toda la vida.

¿Eres consciente que has quedado en la historia de Alianza Lima con esos dos goles ante Comerciantes Unidos?

Sí, lo de Alianza fue hermoso. Quedar en la historia de un equipo grande es muy lindo.

¿Has recibido alguna oferta de un club del fútbol peruano?

No, de Perú no.

Alianza Lima | Gabriel Leyes se manifiesta sobre Kevin Quevedo

A mediados de 2017, Alianza Lima oficializó la llegada de Gabriel Leyes. El delantero uruguayo compartió vestuario con Kevin Quevedo y, entorno a ello, se le consultó sobre los problemas extrafutbolísticos que envuelven al extremo.

Quevedo, por aquel entonces, iniciaba un camino en el fútbol peruano. Era una de las grandes apuestas de Pablo Bengoechea quien incluso puso paños fríos cuando anotó cuatro goles contra Juan Aurich en Matute.

Gabriel, llegaste a compartir vestuario con Kevin Quevedo quien ha tenido una serie de inconvenientes (fue desconvocado de la selección peruana Sub-23 por una presunta indisciplina) que han mermado su desempeño. ¿Qué mensaje de reflexión podrías dejarle?

Es un jugador con excelentes condiciones y lo ha demostrado, pero a veces solo eso no alcanza. Uno tiene que ser profesional al máximo y respetar a sus compañeros.

Se decía que Tomás Costa era uno de los jugadores de la plantilla 2018 que más le hablaba

Todos, en alguna oportunidad, le hemos dado consejos. Está en él tomarlos o dejarlos. Los años pasan y las oportunidades también. Tiene que aprovechar las condiciones que tiene y no tirar todo a la tacho por problemas extrafutbolísticos que son evitables.

Pablo Bengoechea excluyó a Hansell Riojas de la final de 2019 ¿Se le puede considerar un entrenador radical que no tolera la indisciplina?

No sé si radical es la palabra, pero es un cuerpo técnico espectacular. Que te exige, pero también te da mucho. Trata que el equipo sea una familia. Eso genera un compromiso extra. Esas ganas de defender a tus compañeros, al equipo y dar todo de uno.

Pablo (Bengoechea) lo ha ayudado mucho a Kevin (Quevedo) con un respaldo enorme. Siempre estando pendiente de él para que se sienta cómodo y rinda. Tiene que aprovechar las condiciones que tiene.

Gabriel, te agradezco por el tiempo y una última. ¿Cómo crees que le irá a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020 donde también enfrentará a Nacional de Uruguay?

Alianza Lima tiene ese deber de mejorar en lo internacional. Son rivales muy duros. Sería lindo para el club y para la gente que hagan un buen papel. Dejar a Alianza Lima en un buen lugar en lo internacional.