Jeremías Bogado expone las mentiras de los dirigentes de Municipal

La situación de Jeremías Bogado es la de muchos. Solo un contrato sostiene al volante paraguayo con Municipal, un club cuyas decisiones dirigenciales casi les cuesta la permanencia en Primera División y cuya solución está lejos de avizorarse.

Si Bogado no se encuentra actualmente en otro club que no sea Municipal es porque todavía mantiene contrato hasta finales de 2020 con la institución edil, aunque aquello no significa que el paraguayo no esté viendo otras opciones para su futuro.

"Yo sigo siendo jugador de Municipal pero igual mi representante se sigue moviendo para ver otras opciones", detalló el futbolista de 25 años en una entrevista con 'Radio Ovación'.

Ahora bien, la deuda que mantiene Municipal con Jeremías Bogado podría abrirle la puerta de salida, como varios compañeros suyos que quieren volar por otros horizontes. "El club me debe cuatros meses por concepto de imagen y somos 10 u 11 jugadores que pasamos por lo mismo", sostuvo.

En ese mismo sentido, el exseleccionado paraguayo no pudo negar la sensación de incertidumbre respecto a su situación con Municipal y cansancio respecto a las constantes promesas y desviaciones que les indican los directivos del club edil.

"Realmente no sé qué hacer porque el 2019 sufrimos bastante con los directivos. A mí me gustaría quedarme en Municipal siempre y cuando haya un cambio dentro de la institución porque todo lo que dicen estos directivos son mentiras. Ahora sacaron un comunicado diciendo que ingresará un inversionista, pero no sabemos si será cierto o no. Acá uno quiere hablar con Borda y nos dice que hablemos con Pepe (Córdova) o Sandro (López Torres)... todos se tiran la pelota", lamentó Bogado.

En referencia al inicio de la pretemporada, Jeremías Bogado reveló que los dirigentes les han prometido una solución institucional antes del fin de semana. "Ahora último el jefe de equipo nos dijo que todo estará resuelto el día lunes para empezar con los trabajos de pretemporada, mientras tanto yo estoy trabajando en un gimnasio. Ya no sé qué creer", sentenció.

Los números de Jeremías Bogado en el 2019

En su tercera temporada en el fútbol peruano y primera en Municipal, Jeremías Bogado volvió a ofrecer un nivel superlativo a favor de los intereses de su club. El paraguayo fue el goleador de su equipo con 9 anotaciones y 3 asistencias. Ahora bien, su mejor marca fue con Comerciantes Unidos con 12 anotaciones, aunque en mayor cantidad de partidos (38) respecto a la temporada 2019 (28).