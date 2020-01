Alianza Lima y la posibilidad de ser demandado por Sporting Cristal ante la FIFA

Alianza Lima continúa con su preparación para lo que será su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Liga 1 2020. El equipo dirigido por Pablo Bengoechea cumplió su tercer día de trabajos en la pretemporada que se viene realizando en Cieneguilla.

Pero este miércoles, Pablo Bengoechea hizo un alto a sus actividades para conversar con la prensa donde dejó varios títulos. Entre ellos, Bengoechea afirmó que falta la incorporación de un volante nacional a su plantel, quien sería Christofer Gonzáles, a quien calificó como la ‘frutilla del postre’ para su equipo.

Y es que en las últimas horas se afirmó que Alianza Lima habría presentado una oferta final a Sporting Cristal para poder fichar a Christofer Gonzáles. Sin embargo, desde tienda rimense aseguran que no ha llegado ninguna propuesta por el jugador.

Incluso, según el periodista de Movistar Deportes, Horacio Zimmermann, Cristal evalúa demandar a Alianza Lima ante la FIFA pues aseguran que la directiva del club íntimo conversó con Christofer Gonzáles a pesar de mantener contrato vigente con la institución bajopontina.

Esta demanda podría quedar sin efecto, pues a pesar de que esta práctica se encuentra prohibida por la FIFA, los clubes no acostumbran a llegar hasta estas instancias. Además, no existen antecedentes de sanciones impuestas por el organismo en estos casos, por lo que no se conoce el castigo que pueda efectuar la FIFA ante ello.

Por último, esta prohibición de FIFA aplica solo para fichajes a nivel internacional pues deja a cada confederación actuar ante casos similares según su propio reglamento.