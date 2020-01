UTC se pronuncia sobre la denuncia de cobrar dinero a jóvenes para integrar su Reserva

Joe Gómez denunció que el señor Paul Medina le pidió 4 mil soles para integrar el plantel de Reserva de UTC. El joven viajó a Cajamarca con la ilusión de cumplir su sueño: jugar en primera división. Sin embargo, sus planes se vieron trancados.

Ante esta acusación, UTC emitió un comunicado donde señala que el señor Paul Medina no tiene vínculo laboral con el cuadro crema. Los cajamarquinos pidieron a los jóvenes no dejarse sorprender, porque la única forma de integrar su plantel es por el talento y no la plata.

"Ante las diversas publicaciones que vienen circulando en diferentes medios de comunicación, sobre denuncias de cobro de dinero para integrar la plantilla de Reserva de nuestro club, al respecto manifestamos que el Sr. Paul Medina, no tiene vínculo laboral con nuestra institución y no tiene autorización, ni ninguna otra persona para realizar cobros o coordinaciones a nombre del club UTC", se aprecia en el comunicado

UTC se viene preparando para participar en la Liga 1 Movistar. El cuadro cajamarquino quiere realizar una buena temporada y regalar alegrías a sus hinchas.

Joe Gómez denuncia cobro de cupo para integrar Reserva de UTC

Joe Gómez, un joven aspirante a integrar la Reserva del club crema, reveló que llegó hace unos días a Cajamarca procedente de Lima para jugar en el equipo de reservas de UTC hasta que se dio con la inesperada sorpresa.

"El señor Paul Medina nos explicó que teníamos que pagar una suma de 4 mil soles, pero primero antes teníamos que depositar el 50% hasta que tengamos nuestro carnet de UTC y todos nuestros papeles en regla", empezó su denuncia Gómez Nima. "Ya teniendo eso teníamos que depositar los 2 mil soles más", abundó.