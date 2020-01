Andy Polar discutió con presidente de Binacional por no dejarlo partir a Brasil

A sus cortos 22 años, Andy Polar se convirtió en una de las principales figuras de Deportivo Binacional. El nombre del extremo tomó relevancia con el ascenso a Primera División (procedente de la Copa Perú) del conjunto puneño en el año 2017.

La buena temporada realizada en 2018 despertó el interés de los principales equipos del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario de Deportes preguntaron por él, pero el referido elemento decidió permanecer en Binacional para seguir con la continuidad que le permitió destacar.

Dicha postura le permitió, un año después, coronarse campeón del fútbol peruano tras imponerse en las dos finales a Alianza Lima. Además, fue convocado por Nolberto Solano para disputar los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero no fue incluido en la lista final para disputar el Preolímpico Colombia 2020.

Todos estos aditivos sumaron para que esté en la órbita de unos de los clubes tradicionales de Brasil: Vasco da Gama. Según informan los medios brasileños, Polar es pretendido por el 'Almirante', pero su fichaje depende de la negociación con Deportivo Binacional.

Según la información de la periodista brasileña Raisa Simplicio, Andy Polar discutió con el presidente de Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino, por no dejarlo partir a Vasco da Gama: avisó que quiere llegar al país de la Samba.

Aos vascaínos,



O #Vasco tenta a contratação do peruano Andy Polar, mas o Binacional não quer liberar o atleta e negou a oferta vascaína.



Andy Polar discutiu feio com o presidente do Binacional e avisou que quer ir. #Peru #Brasil