Washington Corozo lloró de la emoción en su presentación: "Estoy enamorado de Sporting Cristal” [VIDEO]

Sporting Cristal presentó por todo lo alto a Washington Corozo, su primer refuerzo extranjero para la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores. En conferencia de prensa, el volante ecuatoriano se emocionó y se declaró un hincha más del cuadro bajopontino.

Cuando el jugador tenía que dar sus primeras palabras como jugador de Sporting Cristal, la emoción le jugó una mala pasada y no pudo completar una frase. El gerente celeste, Alfonso García Miró, lo abrazó y explicó el esfuerzo que realizó Corozo para pertenecer a las filas de los rimenses.

“Él se quiso quedar acá. Se ha enamorado de Lima. Por más que ha tenido otras propuestas, el cariño que ha sentido a Cristal ha hecho que él crea que es el lugar donde debe continuar su carrera. Está emocionado porque le ha costado destrabar el tema. Tiene los botines en la mano para entrenar”, señaló el directivo de Sporting Cristal.

Con una sonrisa, el volante de 21 años prometió que dejará todo en el campo de juego para que Sporting Cristal pueda cumplir sus objetivos de la temporada.

"Me enamora de Cristal el ambiente, me gusta Lima. No me imaginé un club así, la verdad es que tengo mucha ilusión de ya entrar a la cancha. Le prometo muchas alegrías, goles y bailes.Puedo jugar en todos los puestos. He visto vídeos de Sporting Cristal. Es un grupo maravilloso el del profesor Manuel Barreto", expresó el jugador.

Sporting Cristal | Los extranjeros en el club del Rímac

Con la llegada de Washington Corozo, a Sporting Cristal solo le queda un cupo extranjero por utilizar. El cuadro liderado por Manuel Barreto cuenta en sus filas a Omar Merlo, Emanuel Herrera y Christian Ortiz, los tres de nacionalidad argentina. Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra no ocupan plaza debido a que se nacionalizaron.

Se debate la posibilidad de que el último cupo sea empleado en un enganche o un acompañante de Emanuel Herrera. Como se recuerda, 'Ema' se perdió gran parte del 2019 por una severa lesión y Sporting Cristal lo terminó padeciendo. Cristian Palacios anotó goles importantes, pero no fue solución.

Sporting Cristal | Washington Corozo reemplaza a Fernando Pacheco

La llegada de Washington Corozo se realiza en el marco de la partida de Fernando Pacheco hacia el fútbol brasileño. El extremo peruano de 20 años fue fichado por Fluminense, club que compró el 50% de su pase: pagó 700 mil dólares a la institución rimense. El mercado de pases continúa con sus movimientos.

¡Listo para defender nuestros colores! 🎽



Washington Corozo es oficialmente celestes 🤙🏽



Mira la nota completa en ⬇️https://t.co/7JMJxQJ4nP#Corozo2023#FuerzaCristal pic.twitter.com/DUAPgeJ8Mw — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 10, 2020

Sporting Cristal | Washington Corozo y su duración de contrato

A través de su portal web, Sporting Cristal informó la duración de contrato de Washington Corozo. "El Club Sporting Cristal y el Club Independiente del Valle han llegado a un acuerdo por la transferencia definitiva del jugador Washington Corozo, quien firma un vínculo contractual con nosotros por 4 años. Como parte de este acuerdo, Independiente del Valle mantendrá un porcentaje en caso de una venta futura del jugador", indicaron.