Washington Corozo: "Me gusta Neymar y eso es lo que voy a ofrecerle a la hinchada"

Sporting Cristal | El ecuatoriano Washington Corozo fue presentado como flamante refuerzo 'rimense' y dejó varias frases destacadas durante la jornada. Así, una de estas estuvo relacionada con Neymar.

Durante la conferencia, el delantero de 21 años detalló que le gusta el juego y la habilidad del artillero del PSG.

"Me gusta Neymar, trato de hacer lo mismo. Eso le voy a brindar al club”, declaró a la prensa local.

Valoró su llegada a Sporting Cristal

El ex delantero de Independiente del Valle rescató el ambiente que se vive en Sporting Cristal, recordando que en su anterior club no había tanta prensa y que intentaré darle alegrías a los 'rimenses' tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1 Movistar.

"Me enamora de Cristal el ambiente. No imaginé un club así, la verdad es que tengo mucha ilusión de ya entrar a la cancha. A los hinchas puedo prometer muchas alegrías, goles y bailes. Cristal tiene un grupo maravilloso y espero poder acoplarme rápido", agregó Corozo.

"Me toca acostumbrarme a lo que es el club. En Independiente del Valle no había mucha prensa. Fue una sorpresa. Ya estoy más tranquilo. Estaba emocionado. Me gusta Neymar", sentenció el ecuatoriano.

Sporting Cristal | Los extranjeros en el club del Rímac

Con la llegada de Washington Corozo, a Sporting Cristal solo le queda un cupo extranjero por utilizar. El cuadro liderado por Manuel Barreto cuenta en sus filas a Omar Merlo, Emanuel Herrera y Christian Ortiz, los tres de nacionalidad argentina. Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra no ocupan plaza debido a que se nacionalizaron.

Se debate la posibilidad de que el último cupo sea empleado en un enganche o un acompañante de Emanuel Herrera. Como se recuerda, 'Ema' se perdió gran parte del 2019 por una severa lesión y Sporting Cristal lo terminó padeciendo. Cristian Palacios anotó goles importantes, pero no fue solución.