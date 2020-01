DT de la San Martín, conforme con Karamoko y a la espera de un extranjero experimentado

San Martín vive una nueva ilusión en el 2020 con un nuevo proyecto, el del técnico argentino Héctor Bidoglio. El exdocente de Newell's Old Boys heredó la joven y talentosa plantilla de Carlos Bustos (hoy DT de Melgar) y aspira a seguir siendo protagonista en la Liga 1, pero para ello aguarda la llegada de un veterano que guíe a los más jóvenes.

"Me gustaría traer a un jugador extranjero que tenga experiencia, voz de mando y que, de alguna manera, nos ayude un poco con este plantel. Recuerden que la gran mayoría son muy jóvenes y siempre viene bien un espejo a seguir. Estamos hablando con los directivos sobre esa posibilidad y ellos vienen analizando la parte económica", explicó el DT de la San Martín en 'Radio Ovación'.

Ahora bien, ¿y quién sería aquel flamante refuerzo? Bidoglio no soltó prenda, pero sí aclaró la posible posición. "La idea es no traer por traer pero en este proceso formativo nos caería muy bien tener a un jugador con experiencia. ¿En qué posición? Podría ser un marcador central o alguien en la contención", sostuvo.

Vale destacar que en aquellas posiciones la San Martín cuenta con jugadores destacados: Jefferson Portales y José Luján, una dupla consolidada desde 2018, y Jordan Guivin, Jhon Vega y el nigeriano Sunday Afolabi en la primera línea de volantes.

A la espera de concretar los últimos fichajes, el nombre de Mohamed Karamoko es el que más ilusiona genera a partir de los elogios de Álvaro Barco. ¿Cuál es la opinión de Bidoglio? El entrenador argentino fue más cauto en los elogios y aclaró que el marfileño está en proceso de formación, pero dejó notar sus buenas sensaciones sobre el candidato a ser el "9" titular en la temporada 2020.

"Tuvimos tres entrenamientos con Mohamed y sin duda se trata de un jugador potente y rápido, características propias de los futbolistas africanos. Por ahí le iremos incorporando algunos conceptos a este chico que está por cumplir recién 19 años, aunque el idioma juega un poco en nuestra pero el google nos viene ayudando", afirmó.

En referencia a los objetivos, Héctor Bidoglio aclaró que no la idea no es ser exclusivamente protagonistas en el campo. "San Martín no solo quiere ser protagonistas en el terreno de juego sino también en los resultados para estar siempre en los primeros lugares de la tabla", aseguró.

En ese sentido, el DT de la San Martín transmitió sus buenas sensaciones para lo venidero. "Pienso que venimos muy bien en esta pretemporada que está siendo muy intensa y en donde los jugadores han mostrado mucha predisposición para los trabajos. Considero que estamos avanzando no solo en la parte física sino también en lo futbolístico. Hace días jugamos dos partidos ante la 'U', mañana lo haremos ante los agremiados y la próxima semana tendremos más amistosos. La idea es incorporar todos lo que se viene trabajando en el día a día, sobre todo el tema de la intensidad. Vamos bien y aún tenemos tiempo por delante", precisó.

Los fichajes de la San Martín para la temporada 2020

Hasta la fecha, la San Martín tiene cuatro fichajes confirmados y uno por confirmar. Werner Schuler fue el primero en llegar, posteriormente le tocó al lateral derecho Luis Garro, el volante Piero Vivanco y el delantero Mohamed Karamoko. ¿Quién es el por confirmar? Nada menos que Sebastián Gonzáles, recientemente anunciado por Alianza Lima y que piensa ceder al menos seis meses al prometedor delantero de la Selección Peruana Sub-23.