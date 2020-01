Jonathan dos Santos y su reto personal con Universitario: 20 goles

Jonathan dos Santos vive una nueva ilusión en su carrera. El delantero de 27 años, autor de 13 goles con Cerro Largo en el 2019 y nominado a MVP del Campeonato Uruguayo, por fin juntó su camino con el de Gregorio Pérez y Universitario puede ser el gran beneficiado de esta relación futbolística.

En una entrevista con 'Las Voces del Fútbol', Dos Santos reveló que su compatriota fue clave para su llegada en Universitario luego de su primer llamado hace tres años. "Los primeros días de diciembre hable con Gregorio (Pérez) y me dijo que quería contar conmigo. En 2017 me quiso llevar a Colombia y no se pudo dar", sostuvo.

En poco más de dos semanas en nuestro país, Jonathan dos Santos no ocultó que sigue asombrado por lo que significa el club estudiantil. "Sabía que Universitario era el cuadro más grande de Perú. Es un club increíble, tienes todas las comodidades y me sorprendió más de lo que pensaba", afirmó.

La realidad marca que Jonathan dos Santos nunca ha superado la barrera de los 13 goles en una temporada, sin embargo, el uruguayo es un hombre de retos y afirmó que en el fútbol peruano será capaz de superar la veintena de goles.

"Tengo una gran responsabilidad y me gustan mucho los retos. Espero colmar las expectativas y hacer muchos goles. Quiero hacer un mínimo de 20 goles en la temporada", aseguró.

No se fía de Carabobo

Aunque la ilusión es enorme, Jonathan dos Santos mantiene la cabeza fría sobre su rival en la Fase 1 de la Copa. "No creo que la U sea favorito ante Carabobo, por algo ellos también están en la Libertadores. Vamos a ir a tratar de pasar, pero con respeto", indicó.

Ahora bien, el delantero uruguayo aclaró que hoy solo piensan en los amistosos en Argentina, el análisis del club venezolano vendrá después. La semana que viene comenzaremos a ver los videos de Carabobo. Ahora tenemos en la cabeza los 2 amistosos en Argentina que nos van a servir para prepararnos. Todos los equipos que están en la copa son muy difíciles", cerró.