Diego Chávez, sobre nueva oportunidad en Universitario: "No la voy a desaprovechar"

A sus 26 años, Diego Chávez está determinado a demostrar que todavía puede ser aquel lateral que apuntaba alto cuando apareció en Universitario. Tal cual varios de sus compañeros de la Sub-20, la mala cabeza le jugó en contra, pero todo tiene su final y 'Chaveta' quiere dejar patente que ya aprendió de sus errores.

En ese sentido, Chávez solo tiene palabras de agradecimiento para dirigentes y técnicos de Universitario por confiar en su recuperación futbolística. "A nivel personal me siento muy contento, feliz de estar acá. Soy hincha de la ‘U‘, me siento hoy en día muy feliz, el grupo me ha recibido bien, creo que esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo, hay muchas personas que están confiando en mí y no les voy a fallar", sostuvo en una entrevista con 'Gol Perú'.

La vida lejos de Ate ha hecho que Diego Chávez aprende a valorar todo lo que perdió por sus malas decisiones. "Entrenar en la ‘U‘ es diferente, me tocó estar afuera y es muy difícil no tener cancha, balones, acá uno tiene todas las comodidades", indicó.

Ahora bien, Diego Chávez sabe que la opinión de los hinchas es algo del que no puede escapar, por lo que le dedicó unas palabras a aquellos que se ilusionaron y desilusionaron tanto con él. "Al hincha le pido que se quede tranquilo, que esta oportunidad que me están dando la voy a saber aprovechar por mi familia, por ellos estoy más motivado que nunca", afirmó.

El tiempo no pasa en vano y tanto tiempo lejos de la competencia de primer nivel ha hecho que el lateral sea consciente que tiene que remar desde atrás. "Ayer pudimos hacer un poco de fútbol, creo que lo hice de la mejor manera, todavía me cuesta un poco el tema físico que estoy trabajando por fuera con los profesores, así que me toca solamente darle para adelante", confesó.

Ahora, Diego Chávez reconoció que su presente e ilusión tiene un gran culpable: Gregorio Pérez, el técnico que confía en recuperarlo para la causa crema. "El profesor me ha dicho que me quiere llevar de a pocos, que esta oportunidad la aproveche que es la última que tengo, y que él confía en mí", precisó.

La travesía de Diego Chávez para dar la vuelta en U

Tras su salida de Universitario a finales de 2016, Diego Chávez deambuló sin trascender en clubes de provincia, Liga 2 y Copa Perú. En Sport Rosario apenas jugó, al año siguiente le fue mejor en Unión Huaral, pero su 2019 fue de espanto: apenas contó en Binacional, aunque lo acabó bien con camiseta de José Gálvez. Hoy el club de sus amores le da una nueva oportunidad y nadie más que él sabe que no habrá otra.