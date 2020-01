Donald Millán y el dorsal que pidió para esta temporada

Donald Millán llegó a Universitario y se chocó con una sorpresa: la camiseta número “10” ya no estaba disponible. La ilusión de ponerse la histórica “mica” se diluyó.

Sin embargo, el “Mago” confesó que todo hace indicar que se pondrá la “20”, la que usó su compatriota Mayer Candelo durante su paso por el cuadro crema.

“No creo que me ponga la ‘10’. Ahí me estaban dando unas opciones de los números y no estaba ese, así que posiblemente pida la ‘20’ de las alternativas que me presentaron”, dijo el enganche “colocho” al programa “Fútbol Como Cancha” de RPP.

Ya antes con LÍBERO, Millán había confesado que Candelo era su modelo a seguir por el éxito que logró en la “U”. “Todos los hinchas tienen un buen recuerdo de Mayer, se sabe lo gran jugador que fue. Me han comparado y dicho que ojalá pueda hacerlo mejor que él. Esperemos llenar la expectativa de toda la gente y los directivos para que sea un año lindo para todos”, agregó.

¿Ya piensa en los choques ante Alianza Lima? “Los clásicos son un partido aparte. Ahora que estoy en Universitario tengo muchas ganas de que llegue el día”, agregó el enganche.

LO QUE APORTARÁ MILLÁN EN LA 'U'

Enganche. Es su posición natural, donde se siente naturalmente cómodo y puede desarrollar toda su magia en favor de la “U”.

Volante interno. Tirado para la derecha o izquierda, es el encargado de sacar limpio el balón y lanzar los pases largos.

Pelota parada. Es un especialista en los tiros libres. Más del 50% de sus goles en el Binacional fueron por esta vía.

Goles. De remate de larga distancia, de tiros libres, de penal, Millán siempre se hace presente anotando golazos. ¡Bien!

EL DATO:

Donald Millán marcó 23 goles con el Deportivo Binacional.