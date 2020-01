Carlos Stein: Dos caras opuestas en la economía del cuadro chiclayano

Los jugadores de Carlos Stein querían salir campeones para llevarse el premio ofrecido por la directiva y pasar una “Feliz Navidad” junto a sus familias. En el campo lo dieron todo, nunca perdieron un partido de la Finalísima y finalmente se hicieron del título de este campeonato de ascenso, pero el dinero ofrecido nunca llegó a sus bolsillos.

¿Qué pasó? ¿Por qué la directiva no cumplió? Son las preguntas que más de uno se hace y que han llevado a los campeones a romper su silencio y salir al frente para contar su drama.

Fidel Inolopú y Carlos León son dos de los jugadores que decidieron apartarse de la pretemporada 2020 de Carlos Stein, debido a dicho incumplimiento económico.

“El mismo (Portilla) entró al camarín y dijo les voy a dar 180 mil soles por campeonar. Si bien no se logró de la mejor manera, sino en mesa… Ya se agarró de eso y dijo que no iba a dar ese monto, sino 120 mil o 110 mil, pero igual dio su palabra y debería cumplirla. Ahora que nos esté paseando y peseteando así, es algo injusto”, señaló Inolopú en diálogo con LÍBERO.

El futbolista contó además que antes de tomar la decisión de no seguir en Carlos Stein conversó con el mismo presidente Jorge Portilla, quien le expresó que no tenía dinero.

“No nos dio una solución concreta, nos dijo que no tenía dinero que la FPF no le había dado la plata, que por ser campeones en mesa no les han dado el premio. Pero nos ha dicho que nos va a pagar de todas maneras en febrero, pero no ha quedado fecha”, comentó.

Inolopú y León no son los únicos que han tocado el tema. Días antes Juan Carlos Bazalar, técnico de aquel equipo campeón también se refirió a la deuda que le tienen por concepto de premio.

Lo que sorprende de todo esto es que, si Carlos Stein no tiene dinero, cómo es que está asumiendo las contrataciones para el plantel profesional 2020, incluso con jugadores extranjeros referentes.

LíBERO se comunicó con el presidente del club, Jorge Portilla, para conocer su versión sobre lo que pasa con el club y señaló que de todas maneras cumplirá con los jugadores campeones de la Copa Perú, que por ahora, la economía del club no permite hacer el desembolso de dinero, pero que conversará con los demás directivos para cumplir con dicha demanda, “pese a que no se campeonó en cancha, sino en mesa”, refirió.

Tampoco le pagaron

Apropósito del tema, se conoció que un ex técnico de Carlos Stein tampoco llegó a cobrar sus haberes pendientes. Se trata del “Flaco” César Sánchez, quien habló abiertamente de su caso.

“A mi el club Carlos Stein me adeudaba 3700 soles, de los cuales me pagó 500 soles. Un día en el estadio de Lambayeque me dio 100 soles y después… Él aduce que, a mí, Kike Rodríguez (ex jugador de Carlos Stein) tenía que haberme dado 1500 soles, que por darle su pase iban a dar un dinero que según el presidente Portilla, ese dinero tenía que dividirlo entre mi persona e Iván Chávez (Preparador de Arqueros de Carlos Stein). Yo fui a casa del presidente Portilla y le dije que yo no tenía nada que ver con Kike Rodríguez, que yo no había trabajado para Kike Rodríguez, sino para el club Carlos Stein. Quedamos así, incluso llegamos a un acuerdo y reconocía mi deuda y me dijo que me la iba a cancelar. Ahora me sale con otra cosa y dice que el arreglo no era así, sino que solo me debe 500 soles. Yo lo he llamado, le he enviado mensaje a su Whastapp, por el Messenger… no contesta, y si contesta me dice que no tiene plata, que venderá una maquinaria y que de eso me pagará”, sostuvo Sánchez Aurich.

En toda esta historia solo se pueden apreciar dos caras en el club Carlos Stein. Aquella que goza de dinero para contratar jugadores y otra que se llena de críticas por compromisos de pago incumplidos. ¿Cómo le irá en el fútbol profesional?