Wilder Cartagena se despide de Alianza con sentido mensaje: "Tengo un sueño pendiente con esta camiseta"

Alianza Lima ya no contará más con el fútbol de Wilder Cartagena. El equipo de La Victoria que dirige el técnico Pablo Bengoechea, tiene otros planes para el plantel que se torna renovado para la temporada 2020 del fútbol peruano.

De esta manera y luego de hacerse pública la no continuidad de quien también fue parte de la Selección Peruana, hoy el futbolista dedicó una parte de su tiempo para expresarse en redes sociales con un extenso y sentido mensaje.

"Me toca partir otra vez del club, pero me voy tranquilo y contento por muchos motivos. Extrañaré muchísimo a mis compañeros ya que fueron momentos muy lindos que vivimos durante la temporada, les deseo lo mejor en este año, que puedan darnos la alegría a todo el pueblo blanquiazul de conseguir el título", comentó el futbolista al inicio de su mensaje.

Tras ello, Cartagena agradeció el cariño de todos los trabajadores de Alianza: "También agradecer a todos los que trabajan en el club, me hicieron sentir lo que es volver a estar en casa. A la hinchada decirles gracias por todo el apoyo que me dieron y siguen dando, eso no me lo quita nadie. Muchas gracias, de verdad los llevaré siempre presente. Sigamos apoyando los colores que eso es lo más importante".

Finalmente, el futbolista comentó que no le cierra las puertas a un posible regreso a tienda blanquiazul, pues tiene algo pendiente: "No sé si algún día volveré, espero que sí. Aún tengo un sueño pendiente con esta camiseta, lo que sí sé es que nunca dejaré de ser blanquiazul. Un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga. Arriba Alianza".

