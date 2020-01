Alianza Lima: Los equipos que pretendieron fichar a Kevin Quevedo

Hasta el momento no se conoce cual será el futuro del ex jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo, quien terminó contrato con los íntimos el pasado 31 de diciembre de 2019: no pudo llegar a un acuerdo para extender su estancia en la institución de La Victoria.

Según se pudo conocer, el extremo de 23 años aguarda y prioriza una oferta del exterior y es por ello que decidió tomarse unas vacaciones con su familia. Así lo dejó en evidencia en su cuenta oficial de Instagram, red en donde compartió algunos momentos con los suyos.

Lo cierto y real es que Quevedo tuvo la posibilidad de emigrar hacia el exterior hace muy poco. Fluminense se interesó en él e incluso presentó una propuesta, pero un hecho extrafutbolístico (exclusión de la selección peruana sub-23) y otros aditivos generaron que el club brasileño se decida por Fernando Pacheco.

Alianza Lima | Kevin Quevedo y los clubes que lo pretendieron

A mediados del año 2019, Kevin Quevedo era una de las figuras de Alianza Lima. Y es que el entrenador de los íntimos de ese entonces, Miguel Ángel Russo, le recalcó la importancia de no solo desbordar y asistir sino también la de concretar las posibilidades en ofensiva.

Es por ello el ex jugador de Universitario de Deportes culminó el año como goleador del cuadro 'blanquiazul' con 17 tantos. Este desempeño despertó, en su momento, el interés de dos importantes clubes de la Serie A: Parma y Udinese mostraron interés en elemento.

Incluso, el padre del jugador, Willy Quevedo, viajó hacia Italia para evaluar las propuestas, sin embargo, estas no se llegaron a concretar. Fue entonces que también apareció la opción de Unión Berlín, equipo que recién ascendió a la Bundesliga. Actualmente marcha décimo primero en la tabla (20 puntos en 17 prtidos).

La propuesta más importante fue de Benfica, según informaron los medios deportivos de Portugal en su momento. Alianza Lima pedía un millón 800 mil por el jugador y esta opción terminó por desvanecerse. La Ligue 1 y Brasileirao aparecieron en los últimos meses.

Nantes FC, equipo de Cristian Benavente, también consultó sobre la situación de Kevin Quevedo. Eso sí, el club francés quería al atacante en calidad de libre. Para ello debía de esperar hasta diciembre para que se concrete el hecho, pero también se disipó.

Como se ha informado al inicio de la presente nota, Kevin Quevedo tuvo la gran opción para dar el salto al Brasileirao: Fluminense hizo los contactos respectivos e incluso lanzó oferta, pero su abrupta salida de la selección peruana sub-23 por una indisciplina, según evidenció el DT Nolberto Solano, sumado a sus altas pretensiones, generaron que se caiga la operación. El club brasileño fue por Fernando Pacheco y compró la mitad de su pase en 700 mil dólares, dinero entregado a Sporting Cristal.

Alianza Lima | Kevin Quevedo podría quedarse en el fútbol peruano

Las últimas informaciones indican que Kevin Quevedo está en la órbita del campeón nacional del fútbol peruano, Deportivo Binacional. Dicha opción no es utópica dado que el 'Poderoso del Sur' jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 en la altura de Juliaca y esa podría ser una vitrina para el extremo que busca una oportunidad en el extranjero. Los próximos días serán vitales para conocer su futuro.