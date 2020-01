Alianza Lima no habría alcanzado ni la mitad del dinero que pidió Sporting Cristal por ‘Canchita’ Gonzáles [VIDEO]

La temporada de Alianza Lima tiene gran expectativa en sus hinchas, debido a la importante cantidad de fichajes que han realizado en el presente mercado. No obstante, las contrataciones todavía no se terminan, aunque para Pablo Bengoechea no se cumplirá en deseo de tener al volante Christofer Gonzáles en sus filas.

El rumor sobre el acuerdo con Sporting Cristal eran grandes, generando mucha sorpresa al revelarse que los celestes pedían dos millones de dólares. Las voces decían que Alianza Lima estaba dispuesto a correr con la gran inversión, esperando lógicamente obtener réditos futbolísticos en el corto tiempo. Aunque, no sería así.

Según ha dado a conocer Ovación, la directiva blanquiazul acercó una oferta de 800 mil dólares a sus pares de Sporting Cristal, la que fue desestimada por ser muy baja. Si bien, el entrenador Pablo Bengoechea tenía el deseo de contar con Christofer Gonzáles, también jugador de la Selección Peruana, lo económico hizo imposible el fichaje.

Video de Christofer Gonzáles donde anuncia futuro en Sporting Cristal

La postura en Sporting Cristal era clara, aunque también mostraron algo de flexibilidad a la hora de conversar por la transferencia, dio a conocer el mismo medio. Ante la cantidad inicial por hacerse con los servicios de una de sus estrellas no fue convincente, la directiva celeste decidió aumentar un poco el monto para negociar.

Habrían sido 1,2 millones de dólares los que solicitaron en La Florida para entablar las charlas para un futuro acuerdo. Sin embargo, no encontraron una respuesta positiva por parte de Alianza Lima, pues decidieron mantenerse en la cantidad inicial que habían propuesto (800 mil dólares) por Canchita Gonzáles, cuidando el exceso de gastos.

Ante esta figura, el posible cambio de aires de Christofer Gonzáles quedó sin base, por lo que seguirá vistiendo la camiseta de Sporting Cristal para la campaña 2019. Sin el esperado fichaje que quería Pablo Bengoechea, ahora en Alianza Lima tendrían pensado traer a un volante ofensivo desde el extranjero.

EL DATO

Kevin Quevedo no continuará por desacuerdos económicos, mientras que Wilder Cartagena decidió no renovar para buscar otro destino. Alianza Lima pierde dos hombres importantes, aunque tiene gran plantel actualmente.