Deportivo Llacuabamba: Néstor Clausen llegó a Trujillo para asumir la dirección técnica

En menos de un mes, Deportivo Llacuabamba tuvo tres entrenadores. El nuevo inquilino de la Liga 1 Movistar quiere dejar huella en el fútbol nacional, por esta razón apuesta por el trabajo de Néstor Clausen.

Tras superar el incidente con Alejandro Larrea y Carlos Cortijo, la directiva de Deportivo Llacuabamba decidió apostar por el excampeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial México 86.

“Estoy contento y con mucho entusiasmo de tomar lo antes posible contacto con el plantel, los dirigentes, para empezar a trabajar no hay tiempo que perder”, indicó a su llegada al aeropuerto de Trujillo al periodista de Líbero, Hugo Rodriguez..

El estratega no pudo ocultar su preocupación por el poco tiempo que tendrá para realizar los trabajos de pretemporada, pero considera que su equipo llegará bien al inicio del campeonato.

“No hay muchos días para preparar el equipo, no tenemos mucho tiempo, vamos a analizar el equipo y ver que refuerzos pueden llegar. Tengo una gran expectativa. Tenía muchas ganas de venir al fútbol peruano, hace años no se pudo, esta vez me tocó la posibilidad y quisiera hacer un buen trabajo y los resultados sean positivos", indicó el estratega.

Clausen y su característica de juego

Néstor Clausen quiere ver en acción a sus jugadores para determinar el estilo de juego que tendrá Deportivo Llacuabamba en la Liga 1 Movistar.

"Un entrenador se tiene que adaptar al material de jugadores que tiene. Tenemos que ver que jugadores tenemos para implementar la idea de juego", indicó.

El cuerpo técnico de Deportivo Llacuabamba

Lo acompañan Leandro Cabrera como asistente y Pablo Rodriguez el preparador físico. El estratega viaja mañana lunes a la Comunidad de Llacuabamba para iniciar la pretemporada