Atlético Grau anunció la contratación del arquero paraguayo Bernardo Medina

A través de su cuenta oficial de Twitter, Atlético Grau anunció la contratación de Bernardo Medina, arquero paraguayo de 31 años quien llega procedente de Deportivo Capiatá. De esta manera, el cuadro 'norteño' le pone cerrojo a su portería.

"¡Seguridad en el arco! Nos complace anunciar la incorporación del arquero paraguayo, Bernardo Medina, quien cuidará el arco albo durante la temporada 2020. ¡Éxitos y bienvenido al Patrimonio de Piura!", indicó el recién ascendido a Primera División.

Será la segunda aventura en el extranjero de Medina ya que, en el año 2019, arribó a las filsa del Mushuc Runa, equipo de la Primera División de Ecuador. Sin embargo, el golero terminó alejándose del referido club en mayo por unas polémicas declaraciones del presidente vitalicio, Luis Alfonso Chango.

"Yo pedí que no tape el arquero Bernardo Medina. Me debe una explicación el técnico (de Mushuc Runa) Geovanny Cumbicus porque jugó. Si no me da una contestación, el profesor está fuera del equipo. Hoy jugamos muy mal", indicó el directivo el pasado 12 de mayo de 2019.

La respuesta de Medina no se hizo esperar. "Es la primera vez que alguien sospecha de mi rendimiento. Me voy triste porque el profesor Cumbicus y los aficionados de Ambato me trataron muy bien, pero si no me comprueban las sospechas, me tocará ir a la vía judicial para defenderme", disparó. Regresó a Deportivo Capiatá, club donde jugaría hasta final de 2019.

Atlético Grau | Bernardo Medina no es ajeno al fútbol peruano

A pesar que será su primera travesía en el fútbol peruano, Bernardo Medina no es ajeno a enfrentar a un club local. Sucede que en año 2017, correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores, Deportivo Capiatá se midió ante Universitario de Deportes.

El guardameta no pudo sostener una importante participación en el choque de ida, ya que el elenco 'paragua' terminó cayendo por 3-1 ante los 'cremas'. Los goles del entonces equipo dirigido por Roberto Chale fueron obra de Alexi Gómez, Hernán Rengifo y Diego Manciero. El descuento de Roberto Gamarra fue vital para la vuelta en el Monumental.

En el coloso de Ate, cuando todo hacía presagiar que Universitario terminaría por refrendar su notable actuación de visita, terminaría siendo todo lo contrario. Fue goleado por 3-0 y eliminado del torneo internacional: Medina se mantuvo sobrio aquella noche.

Atlético Grau | Las otras llegadas

La llegada de Bernardo Medina se complementa a las de Pablo Zegarra (entrenador), Gary Correa, Tiago Cantoro, Jefferson Collazos Jairsinho Gonzáles y Diego Ramírez. También informaron la renovación de su capitán Jair Yglesias, pilar fundamental para el ascenso a Primera División.

Atlético Grau | Copa Sudamericana

Atlético Grau se coronó campeón de la Copa Bicentenario y dicho título le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2020. El cuadro norteño se clasificó como Perú 4 y enfrentará a River Plate de Uruguay en la Primera Fase: los duelos están comprendidos para el 11 y 25 de febrero.