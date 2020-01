Jonathan Dos Santos sobre la nueva versión de la 'U': "Queremos salir con pelota dominada"

El delantero de Universitario, Jonathan Dos Santos, indicó que la nueva versión 'crema' se expresa en la tenencia de la pelota y que esta característica se mantuvo ausente en la primera parte del duelo internacional que sostuvieron ante Huracán en Argentina.

"Hablamos de la tenencia de la pelota (tras el término del primer tiempo ante Huracán). Usamos mucho el pelotazo en el primer tiempo, cosa que no habíamos trabajado. El profesor nos pidió que saliéramos jugando, con pelota dominada. Eso se buscó más en el segundo tiempo con (el ingreso de Donald) Millán", indicó el atacante uruguayo a RPP.

Dos Santos indicó que le sorprendió la presencia de hinchada merengue en la ciudad de San Juan. "Me sorprendió (la presencia de los hinchas). Ya me habían dicho que el equipo a donde va siempre está la barra. Es algo muy lindo. Ojalá nos sigan acompañando", detalló.

Universitario | Jonathan Dos Santos reveló porqué eligió el número 25

El atacante de Universitario, Jonathan Dos Santos, reveló el motivo del porqué tomó el número 25. "Los números ya estaban tomados. No me hago problemas y por eso tomé la 25. ¿Es la cantidad de goles que te has propuesto? No, pero me he puesto una meta importante. Se dio un buen arranque ante Huracán", declaró.

Universitario | Reveló que tuvo oferta de Nacional

Jonathan Dos Santos reveló que antes de llegar a Universitario había tenido una oferta de Nacional, pero que terminó optando por la opción crema. "Estaba con una propuesta de Nacional, pero al final decidimos con mi representante salir a Universitario, un equipo grande de Perú. Esperemos que sea la decisión correcta", conjeturó.

Finalmente, dejó en claro que el ánimo en tienda merengue es el mejor. "Que un entrenador te llame y quiera contar contigo para el campeonato es algo muy lindo. Después depende del jugador [...] Nos juntamos en la concentración a tomar mate en la mañana. Lo hacemos en la tarde también y aprovechamos en charlar, conocernos más y hablar de fútbol", concluyó.