Santillán, sobre el juego de Trauco: "No trato de compararme con él"

En los últimos tres años, la banda izquierda de Universitario estuvo cubierta por Jersson Vásquez. Para esta temporada, el defensor de 33 abriles fichó por la César Vallejo y ello causó una gran preocupación entre los hinchas 'merengues', quienes tenían la incertidumbre de quién iba a llegar.

Luego de varias ida y vuelta, el cuadro crema hizo oficial el fichaje de Iván Santillán (jugador libre). El lateral viene respondiendo en el verde y algunos lo comparan con Miguel Trauco. Ante ello, Santillán salió al frente para asegurar que su juego es diferente al nacido en Tarapoto.

Este domingo, Universitario se enfrentó a Huracán en el primer amistoso en tierras argentinas. El cuadro 'crema' se quedó con el partido al imponerse 2-1 con goles de Jonathan Dos Santos y Alexander Succar. Mención honrosa para Iván Santillán.

Santillán fue una locomotora por su banda y generó peligro con sus centros envenenados. Tras el final del encuentro en San Juan, decenas de hinchas 'merengues' compararon su juego con el de Miguel Trauco, defensa del Saint-Étienne.

Esto dijo Santillán a los micrófonos de 'Fútbol Como Cancha' de RPP: "Todo el mundo me dice que tengo un juego parecido o no con Miguel Trauco. Pero yo trato de no compararme con nadie", agregó.

Asimismo, el lateral izquierdo aseguró que el partido más importante recién se dará el 21 de este mes, cuando visiten a Carabobo en Puerto Ordaz por la ida de la primera fase de la Libertadores.

Miguel Trauco debutó profesionalmente en las filas de Unión Comercio.