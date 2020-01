Roberto Martínez rompe su silencio: "La U se tiene que vender" [VIDEO]

Roberto Martínez es considerado como uno de los jugadores más emblemáticos de Universitario de Deportes. Su entrega en el campo de juego lo llevó a ser capitán del conjunto merengue, al cual le dio cuatro títulos nacionales. Estos premios han hecho que el popular 'Robert' sea una de las voces autorizadas para referirse a diversos temas del equipo de Ate.

Recientemente, Roberto Martínez fue entrevistado por Gol Perú y se refirió a la actual crisis económica y administrativa que sufre Universitario de Deportes. Para el excapitán, el club crema debe ser vendido a una persona adinerada.

"Veo todo ese tema de las marchas y me extraña un poco en verdad. La U se tiene que vender, basta de la idea que nos meten. Basta con la idea de que nos van a vender Camponar, el Lolo y que nos van a cambiar el nombre", aseguró 'Robert'.

Asimismo, comparó la actual situación de Universitario de Deportes con un carro de los años 60. "Si tienes un carro viejo de los años 60 que no tiene motor, no le puedes echar gasolina y no tiene faros,

¿por qué tanto afán de estar ahí, por qué alquilarlo? ¿No preferirías que venga alguien? Yo como hincha de la U cuanto daría para que venga alguien y ponga los 150 millones de dólares y administre la U. ¿Crees que alguien que meta 150 palos verdes va a dejar que el club muera? Imposible", agregó.

Roberto Martínez pidió a los hinchas cremas que respeten su opinión y también hizo una petición a la administración de Universitario de Deportes. "Espero que respeten mi opinión. Si viene alguien con plata, que vendan la U. Yo espero que esta administración o la que sea, que encuentre a alguien que meta la plata al club", manifestó.

Por último, envió un polémico mensaje a la gente que está organizando marchas para protestar sobre la situación de Universitario. "Veo gente que organiza marchas. Cholo, métete la mano al bolsillo y aporta. Hay gente que organiza marchas y ha llamado para pedir trabajo. No nos engañen, soy hincha de la U y quiero a mi equipo", concluyó Roberto Martínez.