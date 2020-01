Mauro Guevgeozián sobre anotar ante Alianza Lima: "El festejo no me saldría tan efusivo"

Alianza Lima | Mauro Guevgeozián es el flamante refuerzo de UTC para esta temporada 2020 y ya viene realizando los trabajos de la pretemporada con el club cajamarquino, sin embargo, confesó que de anotar ante el equipo blanquiazul celebrará con mesura por respeto a su paso por la Victoria.

"Estoy trabajando hace varios días en la pretemporada, la preparación física es muy importante. Vamos a pelear el campeonato, tenemos la intención de ser protagonistas", manifestó con respecto a lo que se espera de UTC para esta campaña.

Asimismo, comentó que vestir la camisera de Alianza fue de las mejores cosas que le pasó en su carrera futbolísitica y que por respeto al buen trato y a la gran acogida de la hinchada celebrará con mucho respeto cuando le toque anotar para su equipo.

"Estar en Alianza fue muy lindo. Hice 30 goles en 80 partidos. Ojalá que ahora pueda estar a la altura. En caso de convertir a Alianza, obviamente no me saldría el festejo tan efusivo por todo el cariño que me dieron. Daré lo máximo en todos los partidos", indicó el uruguayo.

Mauro Guevgeozián y su presente en UTC

El atacante 'charrúa' considera que el conjunto cajamarquino se ha reforzado muy bien y que pueden pelear el torneo local: "En UTC se han hecho grandes contrataciones, se trató de formar un equipo compacto y que sea muy competitivo. Sí tenemos la responsabilidad de hacer un gran papel".

Mauro Guevgeozián y su paso por Alianza Lima

Guevgeozián tuvo un paso recordado por el club blanquiazul a donde llegó en la temporada 2013 y se quedó hasta el 2015, convirtiéndose en una de los goleadores del equipo con 30 tantos. Sus buenas actuaciones lo llevaron al Atlético Bucaramanga de la Liga Águila.