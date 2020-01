El sorpresivo mensaje Wilmer Aguirre a Pablo Bengoechea: "Aquí estoy yo" [VIDEO]

El nombre de Wilmer Aguirre es continúa en la retina de los hinchas de Alianza Lima. Y es que aquella mágica jornada ante Estudiantes de la Plata en la Copa Libertadores 2010, siendo campeón del torneo internacional, siempre quedará en el recuerdo de los hinchas 'blanquiazules'.

En una entrevista exclusiva realizada por José Varela, el delantero de 36 años indicó que mantiene el sueño intacto de retirarse con la camiseta que lo vio nacer como futbolista. Confía en poder convencer a Pablo Bengoechea de que lo reclute para la campaña 2020.

"Ojalá, el sueño de uno (refiriéndose a la posibilidad de regresar a las filas de Alianza Lima). Siempre fue el tema de retirarse en el club de tus amores. Me estoy preparando para lo que venga si es este año o el próximo. No he tenido ningún acercamiento hasta el momento, pero no pierdo la esperanza", indicó.

"Pablo Bengoechea me conoce de la selección cuando estuvo con Markarián. No tuve muchas chances de jugar ahí, pero también por los jugadores que habían. Él conoce mi fútbol, sabe perfectamente como juego y si en algún momento le pueda interesar, acá estoy yo", agregó.

Mencionó que no le costaría adaptarse al grupo. "Uno siempre se prepara para plasmar el juego de cada entrenador. Si uno llegara a Alianza, con el ambiente que ya conoce, el tiempo para acoplarse no habría problema. El tema económico no creo que sería problema, solo es llegar a un buen acuerdo y nada más. Es mi sueño, como digo, es siempre estar en Alianza", detalló.

"Siempre al término de cada temporada anhelo regresar a Alianza. Creo que hoy en día me siento más maduro. Tengo 36 años y estoy a puertas del retiro. Alianza Lima lo es todo, es el amor de mi vida. El que me lanzó "a la fama". Soy lo que soy por el club. No hay palabras (para expresar el sentir por el club)", concluyó.