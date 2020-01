Presidente de Cerro Largo sobre la 'Noche Crema': "Queremos vivir la fiesta de uno de los clubes más importantes de Perú"

Cada vez falta menos para la Noche Crema. Un evento donde Universitario abre las puertas del Estadio Monumental a sus hinchas para vivir una fiesta y presentar por todo lo alto a sus jugadores que lucharán por el título de la Liga 1 Movistar y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cerro Largo es el invitado para esta fiesta. El presidente del cuadro uruguayo, Ernesto Dehl, no pudo ocultar su emoción por participar en la 'Noche Crema' y enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental, coloso donde se jugó la final de la Copa Libertadores 2019.

"Tenemos muchas ganas de vivir la fiesta de uno de los clubes más importantes de Perú. La 'U' tiene uno de los escenarios más bonitos de América", indicó el directivo de Cerro Largo a GolPerú.

Dehl describió a Jonathan Dos Santos, quien defendió la camiseta de Cerro Largo en 2019, como un delantero que sabe aprovechar los errores de sus rivales. El atacante fue pieza importante para el cuadro uruguayo.

"Cedimos a Jonathan Dos Santos, uno de los goleadores en Uruguay. Es el goleador histórico del fútbol amateur y es muy profesional. Le va a dar muchas alegrías a la 'U'", indicó.

Así luce el Estadio Monumental para la Noche Crema

A solo cuatro días de la Noche Crema, en redes sociales se vienen difundiendo fotos de cómo luce el Estadio Monumental. El logo de la 'U', el cual está ubicado en la tribuna norte, luce imponente. Tiene una mayor tonalidad a diferencia de los últimos años. Con respecto a la cancha del Estadio Monumental, se puede apreciar que no todo es verde.

FOTO: Hinchada Crema

Universitario | Jonathan Dos Santos reveló porqué eligió el número 25

El atacante de Universitario, Jonathan Dos Santos, reveló el motivo del porqué tomó el número 25. "Los números ya estaban tomados. No me hago problemas y por eso tomé la 25. ¿Es la cantidad de goles que te has propuesto? No, pero me he puesto una meta importante. Se dio un buen arranque ante Huracán", declaró.

Universitario | Reveló que tuvo oferta de Nacional

Jonathan Dos Santos reveló que antes de llegar a Universitario había tenido una oferta de Nacional, pero que terminó optando por la opción crema. "Estaba con una propuesta de Nacional, pero al final decidimos con mi representante salir a Universitario, un equipo grande de Perú. Esperemos que sea la decisión correcta", conjeturó.