Gustavo Costas hace seria confesión sobre la disciplina en Alianza Lima

Gustavo Costas lideró las riendas de Alianza Lima en cuatro temporadas: 2003, 2004, 2009 y 2010. En su primera experiencia como entrenador blanquiazul fue campeón y al año siguiente obtuvo nuevamente el título nacional, hechos que lo consolidaron como un personaje querido por la hinchada.

Asimismo, Gustavo Costas fue el último DT que llevó a Alianza Lima a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, torneo internacional en el que le ha ido mal a los blanquiazules últimamente.

Estos objetivos convirtieron a Gustavo Costas en una persona con autoridad para referirse a diversos temas de los blanquiazules. La web de América TV logró conversar con el argentino y este se refirió sobre la disciplina en Alianza Lima.

"Lo primero que me preguntaron cuando llegué al Perú fue sobre el tema de la indisciplina en Alianza. Era de hablar mucho con ellos, de estar con el jugador constantemente. Lo hablamos, pusimos claras las cosas que teníamos que hacer, cómo debían manejarse y no tuve ninguna clase de problemas", mencionó el exentrenador de Alianza Lima.

Hoy en día, el argentino dirige a Guaraní de Paraguay, pero no descarta regresar a Alianza Lima para volver a sacarlo campeón. "Sí me gustaría volver a Alianza, ¿cómo no? Es mi casa. Ya he vuelto al Perú, porque tengo un montón de amigos", sostuvo.

Por último, Gustavo Costas prefirió no hablar sobre el estilo de juego de Pablo Bengoechea porque respeta el trabajo de los entrenadores.