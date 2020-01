Kevin Quevedo hace polémica publicación tras no ser elegido "Jugador del año"

Kevin Quevedo no continuará en Alianza Lima, equipo con el que se consagró subcampeón del fútbol peruano y donde anotó 17 goles en toda la temporada 2019. Estas cifras permitieron que el joven futbolista sea nominado en la categoría "Jugador del año" de los premios por la Liga 1 2019.

El exintegrante de Alianza Lima estaba nominado junto a Donald Millán y Christofer Gonzales, y era uno de los favoritos para llevarse el premio por ser goleador del conjunto blanquiazul y llevarlos a disputar la gran final.

El ganador fue el colombiano Donald Millán, que hoy en día radica en Universitario de Deportes. Esto no habría sido del agrado de Kevin Quevedo, quien publicó en Instagram un polémico video tras conocerse al triunfador de la categoría que disputaba.

En el video, que está en Instagram, se observa a Kevin Quevedo sacando la lengua. Además, lo acompaña un emoticón con la boca cerrada y un texto que dice "qué locura".

Estas imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales como Instagram, donde Kevin Quevedo cuenta con más de 90 000 seguidores.

Hasta el momento Kevin Quevedo no cuenta con equipo. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, confirmó que no negociarán con el joven futbolista, pero se supo que un grupo de socios sí lo quieren. Asimismo, se especuló del interés de Sporting Cristal, Fluminense, Paranaense e Inter de Porto Alegre por el extremo; sin embargo, no hay ninguna novedad hasta el momento.