Jhonny Baldovino: "Sport Boys puso una cláusula prohibida por FIFA en el contrato de Gonzáles"

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesional del Perú (SAFAP), Jhonny Baldovino, reveló que la cláusula que colocó Sport Boys en el contrato de Sebastián Gonzáles Zela no debió de existir: está prohibido según la normativa de FIFA.

"El modelo de contrato obligatorio que se presenta en la FPF no permite renovaciones automáticas. En el caso del chico Gonzales y Boys, si él llegaba a una determinada cantidad de partidos, se renovaba su contrato, pero eso está prohibido por la FIFA desde hace muchos años. Esa cláusula que puso Boys no la debió poner", indicó el directivo en Radio Ovación.

"Hay una falla que debemos de asumir desde la Agremiación y de la FPF, muchos no cumplen, le agregan o quitan cosas en el contrato. Si el chico no cumplió con los partidos, esto es sencillo, si fue por decisión del entrenador no hay nada que hacer. Si no hay un informe que por parte del entrenador que el jugador se haya negado a trabajar, es diferente, pero tenemos que entender que la versión más probable es una decisión deportiva", agregó.

Como se recuerda, Sebastián Gonzáles Zela decidió no renovar contrato con Sport Boys y terminó sumándose a las filas de Alianza Lima. El conjunto íntimo evalúa la posibilidad de mantenerlo en la plantilla liderada por Pablo Bengoechea o de prestarlo para la campaña de 2020.

El administrador de Sport Boys, Johan Vásquez, reveló que tomará medidas legales contra Sebastián Gonzáles Zela por haber caído en una serie de irregularidades. Según el directivo, el atacante de la selección peruana Sub-23, incumplió uno de los términos del contrato adrede con el fin de culminar su vínculo. La entrevista será transmitida esta noche en TvPerú Deportes.

En caso Sport Boys logre probar la denuncia interpuesta ante la Federación Peruana de Fútbol, Gonzáles Zela podría recibir una sanción de un año sin jugar. El caso es muy delicado debido al precedente que se dejará establecido para futuros litigios.