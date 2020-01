Los dorsales que usarán los flamantes refuerzos de Alianza Lima en la temporada 2020

Alianza Lima continúa con su preparación con miras al inicio del Torneo Apertura 2020. El cuadro dirigido por Pablo Bengoechea venció en amistoso a la Universidad San Martín de Porres por 2-0: disputó dos amistosos (el primero quedó igualado y el segundo se impuso por dos goles a cero).

Las anotaciones corrieron por la cuenta de Federico Rodríguez. El atacante uruguayo quiere dejar en el pasado el grosero error en la final y busca reinvindicarse con la hinchada 'blanquiazul' en la campaña 2020: está con la mecha encendida.

No obstante, Bengoechea no solo está satisfecho con el rendimiento del 'Pelado' sino también de las flamantes incorporaciones que realizó la institución de La Victoria para afrontar, también, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020: Racing de Avellaneda, Nacional de Uruguay y Estudiantes de Méridas son sus rivales.

Alianza Lima | Los dorsales de las flamantes contrataciones

A pesar de que es un dato que no influye mucho, la numeración es otra de las cábalas que ejercen los jugadores. No por algo, Diego Armando Maradona, cuando captó la 10 en la selección argentina, no la dejó hasta su retiro. Lo mismo ocurrió con Pelé, Lothar Matthaus, entre otras figuras.

Líbero pudo conocer los números que escogieron Jean Deza, Alberto Rodríguez, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Rubert Quijada, Steven Rivadeneyra y Cristian Zuñiga, quienes llegaron para marcar la diferencia en tienda íntima.

Jean Deza: 7

Alberto Rodríguez: 5

Alexi Gómez: 6

Josepmir Ballón: 21

Rubert Quijada: 3

Steven Rivadeneyra: 24

Cristian Zuñiga: 17

Los futbolistas que llegaron al club Alianza Lima para la temporada 2020 tendrán estos números en la camiseta :

Jean Deza 7

Alberto Rodríguez 5

Alexi Gómez 12

Carlos Ascues 6

Josepmir Ballón 21

Rubert Quijada 3

Steven Rivadeneyra 24

Cristian Zúñiga 17@liberoperu pic.twitter.com/qvquat2ce5 — José Varela (@theatharis) January 19, 2020

Alianza Lima | Los dorsales de las flamantes contrataciones

Lo último que se pudo saber, según las propias palabras del director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, Alianza Lima continúa en la búsqueda de un volante creativo extranjero tras la negativa de Sporting Cristal para vender el pase de Christofer Gonzáles.

Bengoechea espera que esto se pueda finiquitar antes que culmine el mes de enero. Como se recuerda, según el sorteo realizado por la Liga 1, Alianza Lima se medirá ante Alianza Universidad de Huánuco en Matute correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2020. Este cotejo se jugará entre el 31 de enero y 3 de febrero.