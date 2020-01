Erick Osores sobre nueva plantilla de Deportivo Municipal: "Es candidato a descender" [VIDEO]

La Liga 1 Movistar 2020 iniciará en breve, por ello todos los clubes del torneo peruano se han alistado con sus mejores trajes para recibir a sus refuerzos de cara al inicio de esta temporada. Es así que todos los clubes que participan en esta competencia tienen sorpresas en sus nóminas de futbolistas.

Tal y como lo hicieron Universitario de Deportes y Alianza Lima, otros clubes locales también han ido contratando a futbolistas del interior y exterior del país pensando en la copa del torneo nacional; este también es el caso de Deportivo Municipal.

La 'Acadé' había demorado más que los otros clubes, pues mientras los equipos locales hacían oficial sus contrataciones Deportivo Municipal guardaba silencio y muy sigiloso espero el "momento oportuno" para revelar los nombres de sus contrataciones.

En un solo día y en pocas horas soltaron los nombres de 11 hombres. Algunos regresaron y otros se incorporaron en el 'Muni'. Ante esto, hubieron personas que criticaron las medidas, entre ellos el periodista Erick Osores, quien se mostró firme en comentar que los ediles son candidatos a descender.

"Municipal contrató exjugadores, es candidato a descender. Solo le falta fichar a Carty. A Andy Pando no lo llevaría, jugó solo 5 partidos el último año, prefiero llevar a un chico de 23 años que tenga 20 partidos en segunda. Estamos contratando a granel, lo que hay", comentó Osores.

Además agregó datos sobre las gestiones en el Municipal: "Deportivo Municipal no agilizó el tema de refuerzos por varios motivos. Los nuevos administradores no se asesoraron bien y traen jugadores que tuvieron mal año, muy grandes, aunque en el fútbol todo puede pasar. Entiendo que la gente de edificaciones es sensata, pero no puedes traer exjugadores”.

Liga 1 2020: Refuerzos de Deportivo Municipal

Cristian Dávila

Yhirbis Córdova

Jean Pierre-Archimbaud

David Díaz

Andy Pando

Junior Ross

Hairo Camacho

Mario Velarde

Diego Melian

Renzo Alfani

Matías Mansilla

Masakatsu Sawa