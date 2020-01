Joao Grimaldo fue respaldado por campeones nacionales del fútbol peruano

La Tarde Celeste fue utilizada para presentar al plantel que disputará el Torneo Apertura y Clausura 2020, así como la Fase 2 de la Copa Libertadores. En dónde se mantiene la fe de acceder a la zona de grupos.

Pero el evento que se desarrolló ante Independiente del Valle el pasado domingo en el Estadio Alberto Gallardo, también sirvió para observar el rendimiento de elementos que se sumaron al equipo: por ejemplo Washington Corozo; y sobre los juveniles que tendrán chances de mostrarse en el presente año.

Ese es el caso de Joao Grimaldo, extremo de 16 años que fue severamente criticado por haber fallado una opción de gol con la selección peruana Sub-17 en el Sudamericano de la categoría que se realizó en nuestro país a inicios de 2019.

▶️ #Video ¡REGRESÓ RAY! @ClubSCristal armó el contragol y tras un buen centro de Grimaldo, Sandoval le devolvió la ventaja a los 'celestes' frente a Independiente del Valle. #TARDECELESTExGOLPERU pic.twitter.com/85KkA9335z — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2020

Sporting Cristal | Joao Grimaldo recibió respaldo de dos campeones nacionales

El accionar de Joao Grimaldo, asistió a Ray Sandoval (refuerzo procedente del Monarcas Morelia) para el 2-1, fue aplaudido y respaldado por dos campeones nacionales: Marcio Valverde (2012 con Sporting Cristal) y Aldair Rodríguez (2019 con Deportivo Binacional).

"Criticaban a Grimaldo el año pasado ¿no? Bueno, no me equivoque. Me parece bien jugador, chau", fue el mensaje dejado por el volante de Sport Huancayo en su cuenta oficial de Twitter y recibió el apoyo de Rodríguez.

Criticaban a Grimaldo el año pasado no? Bueno, no me equivoque. Me parece bien jugador, chau. — Marcio Valverde (@marciovz) January 19, 2020

"Leí cosas increíbles sobre él, Marcio. Hasta comentarios en los que pedían que se dedique a otra profesión. Obviamente comentarios absurdos y subidos de tono para mí, pero que lindo que es el fútbol. Ya está jugando profesionalmente y a muy buen nivel", argumentó el delantero de Binacional.

leí cosas increíbles sobre él @marciovz , hasta comentarios en los q pedían q se dedique a otra profesión obviamente comentarios absurdos y subidos de tono para MÍ , pero que lindo q es el fútbol , ya está jugando profesionalmente y a muy buen nivel 👏🏾👏🏾👏🏾 https://t.co/cAHgPbwy2H — Aldinho21 (@Aldinho211) January 20, 2020

Sporting Cristal | Joao Grimaldo reveló consejos de Lobatón

Joao Grimaldo reveló que Carlos Lobatón, en los entrenamientos en Sporting Cristal, le enseñó a centrar de una particular forma. "Es un equipo muy fuerte (refiriéndose a Independiente del Valle) para atacar y defender. Salí con toda la confianza. Mis compañeros me felicitaron y Ray me dio las gracias. El tío Lobatón, en cada entrenamiento, me decía que le pegara de una forma y en este partido pensé en esa forma", declaró.

Sporting Cristal | Joao Grimaldo realizó pasantía en Brasil

El extremo de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, realizó una pasantía en Brasil. Sus cualidades le permitieron acceder a la invitación realizada por la franquicia del Red Bull que se ha instalado en el país de la Samba.