Hansell Riojas será nuevo jugador de Sport Boys para la temporada 2020 [FOTO]

La misilera se sigue armando. Luego que se confirmara que Pablo Bengoechea no lo tendrá en cuenta para su Alianza Lima versión 2020, Hansell Riojas llegó a un acuerdo con la directiva de Sport Boys para ser nuevo jugador del cuadro rosado.

Según la web de Ovación, el defensor central se unirá este martes a los trabajos del equipo de Marcelo Vivas que se viene preparando para lo que será la ‘Noche Rosada 2020’ de este jueves ante Peñarol y el inicio de la Liga 1.

El defensor nacional quedó libre luego que el actual entrenador de Alianza Lima le diera de baja del primer equipo íntimo tras un acto de indisciplina que le significara su separación. Por ello, el jugador se despidió de toda la hinchada con un sentido mensaje en las redes sociales.

Me informan que el defensa Hansell Riojas cerró tratos con la gente de Sport Boys y este martes (mañana) se incorporará a los trabajos del cuadro rosado. Zaguero nacional viene de jugar en Alianza Lima. — CarlosBenavente (@Carlosbenavent1) January 20, 2020

"Creo que a nadie le gusta las despedidas y en mi caso es algo que me gusta evitar. Llegó el día que no estaba en mis planes, no era esto lo que quería y me duele en el alma la forma como se está dando, ya que con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas", expresó el jugador.

¿Llega uno más a Boys?

Con esto parece cerrarse el actual plantel de Boys que buscará realizar un mejor torneo que el del año anterior donde se salvó de la baja en la última fecha. Sin embargo, Líbero pudo conocer que la directiva rosada podría manejas presupuesto para la llegada de un jugador más.

Este último futbolista que podría llegar al equipo del puerto sería el volante ex Universitario, Diego Manicero. Los dirigentes de Sport Boys ya se contactaron con el futbolista con quien llegaron a un acuerdo económico, pero solo faltaría la aprobación de Marcelo Vivas.