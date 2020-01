Pablo Bengoechea no sabe lo que es ganar en una 'Noche Blanquiazul'

Este miércoles, Alianza Lima presentó ante la sociedad su plantel para la temporada 2020. El cuadro 'íntimo' se midió en un amistoso contra Millonarios de Colombia y el resultado no fue favorable, pues cayeron 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Uno de los personajes más ovacionados por las cuatro tribunas fue Pablo Bengoechea, quien buscaba romper una racha negativa con Alianza. ¿De qué se trataba? Ganar y gustar en una 'Noche Blanquiazul'. Se quedó con un sabor amargo.

Pablo Bengoechea, con el buzo 'blanquiazul', siempre ha afirmado que no importa si el equipo juega bonito o no, pues la consigna es ganar. Eso le viene resultando en competiciones locales, pero no en una 'Noche Blanquiazul'.

Con la derrota ante Millonarios, el 'Profesor' todavía no sabe lo que es saborear el triunfo en una presentación del cuadro 'blanquiazul'. En 2017 no pudo contra Palestino y en el 2018 cayó ante Audax Italiano.

Ayer era el escenario perfecto para romper con esa estadística y así comenzar con el pie derecho el año, sin embargo, no se le dio. Tras el final del encuentro, 'Bengo' se mostró satisfecho con el accionar de sus "pupilos" y asegura que en Libertadores la historia será distinta.

En ese punto, el estratega uruguayo también buscará acabar con una racha negativa. Y es que el 'Profe' aún no ha podido ganar en un partido internacional: Palestino, Independiente, Audax Italiano, Boca, Palmeiras, Junior, Delfín, Colo Colo y, ahora último, Millonarios.

EL DATO:

Alianza Lima no se proclama campeón nacional desde el 2017.