Diego Chávez hace de todo por volver a la U: "Si me quieren pagar 500 dólares, yo acepto"

Hace unos días Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, aseguró que su equipo estaba completo para la temporada 2020. Además contó que con los refuerzos que habían llegado se encontraba satisfecho, motivo por el que se pensaba que ya no llegaría ningún jugador más.

Sin embargo, un futbolista quiere meterse a Universitario por amor al club. Se trata de Diego Chávez, quien ahora está completamente enfocado en su carrera y quiere regalarle alegrías a la institución crema.

"Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario. Si me quiere pagar 500 dólares, yo acepto. Es el club que amo y es mi vida", señaló Diego Chávez.

Asimismo, se refirió a los entrenamientos que tuvo con Universitario. "Entrené con el primer equipo y le metí bastante ‘chocolate’. Luego, el profesor Pérez me preguntó cómo andaba con el tema de mi contrato. Me dijo que contaba conmigo, y eso me pone muy contengo", agregó.

En las últimas horas se hizo público que Diego Chávez está pasando los exámenes médicos y que falta poco para que estampe su firma en Universitario.

Recordemos que el próximo martes 28 de enero Universitario disputará el partido de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores 2020 ante Carabobo. Los cremas son grandes favoritos tras empatar en condición de visitante.