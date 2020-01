Diego Chávez regresará a Universitario y será oficializado como refuerzo en las próximas horas

El entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, anunció en conferencia de prensa que ha pedido la contratación de Diego Chávez para afrontar la temporada 2020: sería la última incorporación en el cuadro crema para el inicio del Torneo Apertura y posiblemente Copa Libertadores.

"Diego está entrenando, tiene una nueva oportunidad. No me interesa lo que hizo en el pasado, tiene condiciones. Será contratado por el club, yo he pedido que le hagan un contrato. Tiene que pasar revisión médica, ya se hizo. Lo veo muy bien", indicó el estratega uruguayo.

Como se recuerda, 'Chaveta' había sido invitado a formar parte del plantel 'crema' a inicios de la pretemporada y su contratación dependía exclusivamente de parte del entrenador: ello ocurrió finalmente y retorna al club con la intención de levantar un nuevo título nacional, como en 2013.

Universitario | Diego Chávez indicó que busca quedarse en la crema

Los errores condujeron a Diego Chávez a perder la posibilidad de ser uno de los mejores laterales en el Perú, sin embargo, a sus 26 años, tiene una nueva (y última) oportunidad de reinventarse. Gregorio Pérez fue el encargado de brindarle dicha opción.

"Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario. Si me quiere pagar 500 dólares, yo acepto. Es el club que amo y es mi vida", indicó Chávez antes de conocer que sería contratado.

"Entrené con el primer equipo y le metí bastante ‘chocolate’. Luego, el profesor Pérez me preguntó cómo andaba con el tema de mi contrato. Me dijo que contaba conmigo, y eso me pone muy contento, agregó el nuevo jugador de Universitario: peleará la opción con Aldo Corzo.