Luis Aguiar sobre el estilo de juego de Alianza Lima: "La idea del juego es esa. Acá lo que sirve es ganar"

Alianza Lima tuvo su primer partido de este 2020 ante Millonarios en la 'Noche blanquiazul', sin embargo, los dirigidos de Pablo Bengoechea no lograron un triunfo y ante esto se vuelve a cuestionar la forna de jugar del equipo a lo que Luis Aguiar opinó lo siguiente.

El mediocampista fue preguntado por el estilo de juego del equipo, ya que durante el año pasado se cuestionó mucho la forma de jugar del técnico, debido a que gran sector de hinchas y la prensa se preguntaban si esa era la manera correcta de ganar los partidos.

Ante la pregunta de si Alianza Lima tendrá de ahora en adelante un 'juego asociativo' el uruguayo manifestó lo siguiente:

"La idea del juego es eso, ahora no podemos prometer que sea los 90 minutos ni todo el año, acá lo que sirve es ganar, lo que pasa es que se esta acostumbrado a ver un Alianza de "buen juego" como dije a mi me gusta ganar muchas veces jugando bien es lo que trabajamos", expresó el ex Peñarol.

Asimismo, recalcó "No todos los partidos se puede jugar bien" y que en los trascursos de los partidos se dan otras opciones. Vale destacar que Luis Aguiar tuvo algunos minutos en el partido ante Millonarios con una actuación aceptable.

Luis Aguiar y su cercanía con el 'Mudo' Rodríguez

Luis Aguiar jugó con Alberto Rodríguez en el Sporting Braga exactamente la temporada 2008-09 y fueron dirigidos por Jorge Jesús, actual DT del Flamengo, ambos fueron parte del proceso de la Copa de la UEFA y terminaron séptimos en el torneo local.