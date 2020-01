Rubert Quijada: "Vine a Alianza Lima para volver a la selección de Venezuela"

El zaguero de Alianza Lima, Rubert Quijada, expresó su alegría durante la conferencia de prensa que se desarrolló en las instalaciones del Esther Grande de Betín: los íntimos calientan motores con miras a iniciar su participación en el Torneo Apertura 2020.

Eso sí, se mostró enfático al momento de aceptar algunos de los errores que se mostraron en la 'Noche Blanquiazul'. El cuadro de Pablo Bengoechea cayó por 2-1 ante Millonarios por groseros errores defensivos."Mientras nosotros finalicemos las jugadas, todo bien. Estamos trabajando en base a eso", expresó.

Procedente de Caracas FC, Quijada resaltó el buen ambiente que se vive en Alianza Lima tras su llegada. Agradeció la confianza que le ha brindado el estratega victoriano y confía en poder desarrollar una importante campaña en la institución 'blanquiazul'.

"La confianza que hemos creado con el profesor es muy importante. Es una responsabilidad enorme. Me motiva a seguir trabajando partido a partido. Vine a Alianza Lima para darme a conocer a nivel internacional y volver a la selección de Venezuela", indicó.

"El cariño del profe hacia a mí, es una gran responsabilidad y espero rendir. Soy un defensa que me gustar jugar y no siempre tirarla de punta. Cuando me toca salir jugando, lo hago, pero si hay que ir al suelo a defender la pelota, lo voy a hacer", agregó.

Alianza Lima | Inicio de Torneo Apertura 2020

Alianza Lima empezará su participación en la Liga 1 temporada 2020 ante Alianza Universidad de Huánuco. Los 'grones' serán locales ante los 'azulgranas' en el Estadio Alejandro Villanueva este 31 de enero: intentará dar su primer paso en el Torneo Apertura 2020.

Es posible que Pablo Bengoechea utilice, nuevamente, el esquema 3-5-2. El mismo que empleó en el amistoso internacional ante Millonarios. ¿La intención? Afianzar el engranaje para la Copa Libertadores 2020: el 'Profesor' ha confesado que le gusta ese sistema.