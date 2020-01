Marcelo Vivas se enteró que su madre falleció pero siguió en la Noche Rosada

No se detuvo. Marcelo Vivas tuvo que guardar el luto por unas horas para mostrar su lado más profesional aún sintiendo profunda tristeza por una irreparable pérdida. Y es que el técnico de Sport Boys no la ha pasado nada bien, esto luego de enterarse del sensible fallecimiento de su madre; esto minutos antes de la 'Noche Rosada'.

Una noche que se pintaba llena de alegría por la presentación de la nueva plantilla del equipo 'chalaco' y, además, por el encuentro amistoso ante Peñarol, se tiñó de tristeza que nadie notó por la deferencia que tuvo el técnico Marcelo Vivas.

Su madre falleció ese mismo día en Argentina y el técnico lo supo minutos antes de la 'Noche Rosada', pero no se amilanó y continuó con sus actividades deportivas. El profesor estuvo en la presentación de los futbolistas, participó de medio tiempo en el partido y pasó a retirarse.

El pueblo chalaco hincha de Sport Boys, agradeció y aplaudió la acción del técnico a través de las redes sociales, espacio por donde le mostraron todo su apoyo y condolencias.

Es preciso señalar que el encuentro entre Sport Boys y Peñarol en el partido amistoso por la presentación del cuadro chalaco en el Estadio San Marcos, terminó con un ligero empate sin goles.

EL DATO

Sport Boys debutará ante Deportivo Llacuabamba por la Liga 1 Movistar 2020.