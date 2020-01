Llacuabamba ficha a Kevin Santamaría, el "Cristiano Ronaldo de El Salvador", para la Liga 1

El fútbol peruano se caracteriza por los apodos que tienen los futbolistas. Algunos tienen apelativos extraños y otros son comparados con grandes estrellas del fútbol internacional. Por ejemplo, la temporada pasada, Universitario de Deportes tuvo a Henry Vaca, más conocido como el "Messi boliviano".

Para esta temporada, el Deportivo Llacuabamba, equipo recién ascendido a la Liga 1, hizo oficial el fichaje de Kevin Santamaría, quien es conocido en su país natal como el "Cristiano Ronaldo salvadoreño".

El nuevo refuerzo de Llacuamba se mostró contento de llegar al fútbol peruano, el cual cree que ha mejorado a raíz de la clasificación de la Blanquirroja al Mundial Rusia 2018.

"Estoy muy contento por estar acá, sé que es una liga importante, han crecido mucho futbolísticamente. El llegar al Mundial Rusia 2018 le da un plus a la liga peruana. He visto muchos partidos y es un torneo muy bueno, que puede ser un paso importante en mi carrera. Es una vitrina", señaló Kevin Santamaría al portal de América Deportes.

Asimismo, contó que quiere dejar en alto el nombre de El Salvador para que sus compatriotas tengan mayores oportunidades fuera del país centroamericano. "Es bien complicado a una liga sudamericana cuando eres salvadoreño o centroamericano. Creo que soy el primero en el Perú. Quiero poner el nombre de El Salvador en grande, porque en mi país hay grandes jugadores y abrir puertas para más compatriotas en este país", acotó el "Cristiano Ronaldo salvadoreño".

Entre risas, el nuevo refuerzo de Deportivo Llacuabamba se refirió al origen de su curioso apodo. "Un comentarista de Estados Unidos me llamó así, por el parecido. Lo tomo a risa, pero a bien, tampoco me creo que sea él. Es mi ídolo, siempre veo sus videos, su juego. ¿A quién no motiva por cómo trabaja?", sostuvo.

Por último, aseguró que tiene ídolos peruanos. "Siempre seguí mucho a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero o Christian Cueva, que son unos cracks", finalizó.