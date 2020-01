Aguiar y Quijada se rinden ante la calidad de Alberto Rodríguez

Los hinchas lo critican, los futbolistas se rinden ante él. Apenas un par de entrenamientos en Alianza Lima le han bastado a extranjeros como Luis Aguiar y Rubert Quijada para rendirse ante la enorme calidad futbolística de Alberto Rodríguez, un jugador al que las lesiones le impidieron ser mejor de lo que ya es.

Quijada, un defensa que apunta a compartir zaga con el 'Mudo', valoró la experiencia de su compañero en Alianza Lima y reveló que le encanta la idea de aprender del zaguero de 35 años.

"De Alberto (Rodríguez) hay mucho por aprender y trataré de aprovecharlo al máximo", afirmó el venezolano en conferencia de prensa.

Luis Aguiar, excompañero suyo en el Sporting Braga de Portugal, mostró su admiración por el talento de su amigo y su peculiar forma de siempre ofrecer competitividad con pocos días de entrenamiento.

"Yo lo he visto jugar contra los mejores y no he visto a ningún defensa en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días. Siempre le ha ganado a los mejores delanteros", sostuvo el uruguayo.

En ese sentido, Aguiar consideró que Alberto Rodríguez puede resultar un jugador capital para Alianza Lima en la Liga 1. "Creo que entrenándose bien, puede rendir mejor que nadie, él ha sido muy criticado acá", precisó.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1?

Alianza Lima arrancará de local el Torneo Apertura 2020: el próximo viernes 31 de enero enfrentará a Alianza Universidad en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).