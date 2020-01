Julio César Uribe: "Universitario no debería de tener problemas para cerrar la llave de la Libertadores"

El ex entrenador de la selección peruana, Julio César Uribe, reveló que Universitario de Deportes no debería de tener problemas para cerrar la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores: igualó 1-1 en Venezuela y cierra el 28 de enero en el Monumental.

"El empate le sirve. La forma deja un pendiente, (pero) el técnico seguro tratará de buscar la fórmula para avanzar a la siguiente fase. Sobre el papel, coincido que la 'U' no debería tener problemas de cerrar la llave. Esto es fútbol, la idea es ganar. Deseo que le vaya muy bien a todos los colegas", indicó.

El 'Diamante' también fue consultado sobre Alianza Lima. "Tiene individualidades para hacer el gran equipo, que no solamente hay, sino para que jueguen bien. Hay que esperar que se puedan conectar mejor", refirió para Ovación.

La participación de la selección peruana Sub-23 no le fue ajena. Uribe considera que el análisis que realizará Nolberto Solano, DT de la 'Bicolor', será vital para que puedan remontar en el Preolímpico Colombia 2020. "El rival de ahora no es Brasil, no tienen la misma estructura. El técnico Solano hará su análisis", mencionó.

Finalmente, opinó que Carlos Zambrano tiene la calidad suficiente para llegar a Boca Juniors."Tiene las características ideales para hacer un gran trabajo. Es buen defensa, sabe tomar buenas decisiones. Es un gran defensor y tiene todos los argumentos para ratificar que es un elemento importante en la selección", concluyó.