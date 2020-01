Jorge Soto reveló la posible llegada de un nuevo refuerzo: "El cupo está abierto"

El asistente técnico de Manuel Barreto en Sporting Cristal, Jorge Soto, reveló que la institución rimense evalúa la posibilidad de fichar a un nuevo refuerzo para afrontar el inicio del Torneo Apertura 2020: ese podría ser Beto Da Silva.

"Estamos bien, el grupo está bien. El cupo está abierto porque no se cierra el libro de pases, pero en los amistosos nos ha ido bastante. Sacaremos conclusiones, tras jugar hoy ante San Martín", indicó el 'Camello' a Ovación.

El exvolante bajopontino fue consultado acerca del estado Emanuel Herrera y detalló que la lesión que marginó al delantero argentino durante casi todo el 2018, quedó en el pasado.

"No tiene nada que ver con la lesión anterior, está haciendo bastante trabajo físico. Se está poniendo a punto con el equipo", agregó el también ex capitán de la 'celeste' así como ex lateral de la selección peruana.

Programación Fecha 1 del Torneo Apertura 2020

Viernes 31 enero

6:00 p.m. Melgar vs Universitario

Estadio UNSA de Arequipa

8:30 p.m. Alianza Lima vs Alianza UDH.

Estadio Matute

Sábado 1 febrero

3:00 p.m. UTC vs Sporting Cristal

Estadio Héroes de San Ramón

5:30 p.m. Sport Huancayo vs Atlético Grau

Estadio Huancayo

8:00 p.m César Vallejo vs Deportivo Municipal

Estadio Mansiche

Domingo 2 febrero

11:00 a.m. San Martín vs Ayacucho

1:00 p.m. Cantolao vs Cienciano

Estadio Miguel Grau

3:00 p.m. Carlos Stein vs Mannucci

Estadio César Flores Marigorda

3:30 p.m Sport Boys Boys vs Llacuabamba

Estadio Miguel Grau

Lunes 3 febrero

3:00 p.m. Cusco FC vs Binacional