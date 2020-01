'Canchita' Gonzales: "Sería buenísimo que venga Beto da Silva"

El sol vuelve a brillar para Beto da Silva tras no ser tomado en cuenta por el Deportivo La Coruña. Y es que está muy cerca de "pegar la vuelta" a Sporting Cristal. Solo faltan detalles para que se haga oficial su incorporación para la presente temporada.

Uno de los futbolistas que cuenta las horas para hacer diabluras junto a 'Betoto' es Christofer Gonzales, quien será el encargado de manejar los hilos en el cuadro 'rimense'. Se viene una dupla explosiva.

"Sería buenísimo que venga Beto Da Silva. Es un gran jugador que va a aportar mucho", agregó el popular 'Canchita' en la conferencia de prensa de este martes, donde también habló de la posición que viene desempeñando en las prácticas.

"En estos partidos he jugado de extremo, pero si me dan la posibilidad de jugar como interno, no tengo problemas. Donde me requiera el entrenador, voy a estar preparado", finalizó.

Como se sabe, el Tigres es el dueño de la carta pase de Beto da Silva, quien apenas suma 119 minutos en la presente temporada con La Coruña. El peruano sabe que no será tomado en cuenta en el cuadro español y, por ende, mira nuevos horizontes. La MLS también es una opción.

Cabe resaltar que Beto da Silva y Ray Sandoval figuraron en la agenda de Pablo Bengoechea, pero el segundo terminó aceptando la oferta de los 'celestes', mientras que el primero está cerca del Rímac.

EL DATO:

Beto da Silva salió campeón de la Copa Libertadores con Gremio.