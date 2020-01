Leao Butrón aclaró que no le preocupa la titularidad en Alianza Lima

Alianza Lima cuenta con una de las plantillas más completas de la Liga 1 y aquello puede corrobarse viendo sus opciones línea por línea. Y el arco debe ser uno de los mejores cubiertos con Leao Butrón, el prometedor ítalo Espinoza y el recién llegado Steven Rivadeneyra.

Ahora bien, el 2020 el arco promete ser otro debate. Leao Butrón volverá a ser indiscutible tal cual fue en 2017 y 2018, o Pablo Bengoechea volverá a apostar por otro recién llegado como Rivadeneyra, como lo fue anteriormente con Pedro Gallese.

Más allá de sus deseos de jugar, Butrón aclaró que hoy su cabeza solo piensa en disfrutar el último año de su carrera. "El dolor de cabeza lo tendrá Pablo, en este último año quiero gozar el día a día. Dónde me toque, tratar de hacerlo bien y eso no me preocupa (la titularidad)", afirmó Leao en conferencia de prensa.

"El deseo siempre es jugar, me preocupa el día que me toque hacerlo bien, es beneficioso para el equipo porque hay un buen nivel", abundó el arquero de 42 años.

Leao Butrón valoró la competitividad en el plantel y la adaptación de los recién llegados al modelo de juego de Bengoechea. "Nos conocemos todos pero siempre hay cosas nuevas y tratamos de asimilarlas y poder trasladarlas al campo", sostuvo.

El veterano portero restó importancia al cartel de favoritos, pero sí aclaró que aquello implica una responsabilidad en el plantel. "Cuando nos ponen el cartel de favorito siempre los equipos que nos enfrentan dan un poco más. Tenemos que asumir esa responsabilidad, no tenerle miedo a pesar que consideramos que hay equipos que también van a luchar por el campeonato", precisó.

2020, el último año de Leao Butrón en el fútbol

En su 25° temporada en Primera División, Leao Butrón se despedirá del fútbol con la camiseta del club de sus amores y con la consigna de lograr su cuarto título nacional como blanquiazul. El futbolista de 42 años tiene siete estrellas nacionales en su haber, una con Sporting Cristal y tres con Alianza Lima y la San Martín.