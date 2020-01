Diego Chávez y su promesa a los hinchas de Universitario: "No voy a fallar"

Universitario logró dejar atrás los fantasmas y clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Carabobo. Federico Alonso, con un letal cabezazo, desató la locura en los casi 40 mil espectadores que asistieron al Estadio Monumental para darle el triunfo al cuadro crema.

Pero a pesar de haber mejorado en cuanto a jugadores respecto a la temporada pasada, Gregorio Pérez todavía cuenta con un plantel corto para afrontar tanto la Copa Libertadores como la Liga 1 2020. Por ello, la directiva decidió volver a darle una oportunidad a un jugador formado en casa: el lateral derecho Diego Chávez.

El defensor parecía haber perdido el rumbo en su carrera, hasta que Universitario volvió a confiar en él y lo fichó para esta temporada. Chávez se mostró muy agradecido con esta nueva oportunidad y aseguró que esta vez no desaprovechará esta chance que le brinda el club y Gregorio Pérez.

"Cuando firmé el contrato se me vinieron muchas cosas, me encuentro muy contento y muy motivado, han sido tres años desde que salí de la 'U', fueron muy difíciles, pero en esta oportunidad que Dios me está dando no voy a fallar. Ahora tengo un pensamiento diferente y hoy me agarra de la mejor manera", expresó el jugador para Radio Ovación.

Chávez también se refirió sobre Gregorio Pérez a quien señaló como uno de los responsables de que vuelta a jugar en Universitario: "Siempre me ha hecho saber que quiere contar conmigo y estoy muy agradecido con el 'profe', me quedo muy feliz y tengo que retribuirle en la cancha el día que me toque".

Por último, el lateral que brilló en la Sub 20 de Daniel Ahmed, no pudo evitar referirse al partido ante Carabobo donde la ‘U’ venció por la mínima: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que el otro equipo se iba a meter atrás, pero pudimos marcar pronto. Tuvimos más chances que no concretamos, pero lo más importante es que pudimos clasificar. Ahora tenemos un partido complicado ante Melgar y hay que conseguir un buen resultado para de ahí enfrentar a Cerro Porteño".