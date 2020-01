Alianza Lima vs Alianza Universidad: alineaciones, hora y canal por la Liga 1 Movistar [GUÍA TV]

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO | este viernes 31 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 1 del Apertura de la Liga 1 Movistar ONLINE desde el Estadio Matute. El encuentro también será transmitido por Movistar Play. Sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El objetivo es claro para Alianza Lima: iniciar con pie derecho su participación en la Liga 1, más si se trata de jugar en condición de local. Pablo Bengoechea ha conformado un plantel con mucha competencia, con el que han pasado a ser favoritos al título, pero tendrán que mostrar ese poderío en el terreno de juego.

La 'Noche Blanquiazul' no tuvo el mejor final para Alianza Lima, pero los hinchas están más que ilusionados. El equipo inicial tendrá a algunas de las principales contrataciones desde el arranque. En la defensa, Rubert Quijada aparecerá para hacer su estreno, mientras que en el medio, Carlos Ascues está de regreso.

El 'Patrón' será acompañado por Josepmir Ballón, hombre de similares características. Además, para el ataque, Jean Deza y Alexi Gómez estarían desde el arranque, aunque este último con vocación más defensiva por lo que ha mostrado Pablo Bengoechea. Adelante, Arroé y Adrián Balboa buscarán los primeros goles.

Alianza Universidad vuelve a ser una incógnita en el inicio del año, pero lo más importantes es que mantiene a Ronny Revollar en el banquillo de suplentes, que significa el mejor refuerzo para el equipo. Lionard Pajoy, Jack Durán y Julio Landauri, de pasado en Alianza Lima, quieren amargar la fiesta como en el 2019, cuando se llevaron un empate 1-1 de Matute.

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: Posibles alineaciones por la Liga 1

XI Alianza Lima: Leao Butrón; O. Mora, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, R. Quijada, Alexi Gómez; Carlos Ascues, Josepmir Ballón; Jean Deza, J. Arroé, Adrián Balboa

XI Alianza Universidad: Juan Morales; Christian Carbajal, Gianmarco Gambetta, José Canova, Elías Ramos; Julio Landauri, Óscar Vílchez, Juan Morales, Jack Durán; Enzo Maidana y Lionard Pajoy.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs Alianza Universidad por la Liga 1 Movistar?

Chile: Peru Magico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play

Estados Unidos: Peru Magico

Venezuela : Peru Magico

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Alianza Lima vs Alianza Universidad, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.