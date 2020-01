Ray Sandoval se refirió sobre su lesión: "No es para alarmarse" [VIDEO]

El extremo de Sporting Cristal, Ray Sandoval, declaró luego de haber sufrido una severa lesión en la 'Tarde Celeste': se le recrudeció la molestia que lo marginó por varios meses en Monarcas Morelia. Estuvo fuera de las canchas la mitad de 2019.

Señaló que no es para preocuparse y que regresará lo más pronto posible al terreno de juego para defender la camiseta de Sporting Cristal. "La verdad no es nada de lo que se especula. Estoy tranquilo, sé las cosas que tengo que hacer y a eso apunto. Así que, de mi parte, estoy tranquilo", mencionó.

"Lo que pasa es que la lesión que tuve fue algo grave y entonces como que no se veía tan bien en la resonancia, es una parte del ligamento. Ya conversé con el departamento médico y comando técnico para que estén tranquilos. No es para asustarse", agregó a Gol Perú.

Sporting Cristal | Ray Sandoval fue prestado por seis meses

Como se recuerda, la incorporación de Ray Sandoval a Sporting Cristal se realizó en el marco de una cesión de parte de Monarcas Morelia. El cuadro 'bajopontino' se comprometió a pagar un porcentaje del salario del futbolista de 24 años y así logró su llegada a la Florida.

Sin embargo, la sorpresiva lesión - que lo marginará del debut ante UTC de Cajamarca y gran parte del Torneo Apertura 2020 - ha tenido ese avance que pretendía realizar en el fútbol peruano: recuperar su nivel, volver a la Liga MX y convertirse nuevamente en jugador seleccionable para Ricardo Gareca.

"No es para alarmarse. Estoy bien, estoy tranquilo. Obviamente me va a tomar un 'tiempito'. No son 8 meses (como se viene diciendo). Me va a tomar un tiempo corto recuperarme y volver al campo. Las ganas de (jugar) las tengo. Después de la para que tuve, cualquiera quiere volver al campo", finiquitó.