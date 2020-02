Bengoechea: "Se me hace difícil trabajar con los errores que existen"

Alianza Lima empezó con el pie izquierdo el Torneo Apertura 2020: fue con derrota por 3-2 ante Alianza Universidad en un partido que no estuvo exento de polémicas arbitrales, como el polémico penal cobrado a Aldair Salazar y que derivó en el gol del empate de Lionard Pajoy.

En ese sentido, Pablo Bengoechea se sinceró sobre los errores arbitrales y consideró que se le hace difícil trabajar con tantas situaciones adversas. "No me gusta hablar mal de la gente. Pero se me hace difícil trabajar", aseguró.

"Despues del 2-1 lo teniamos controlado. Estamos decepcionados con lo que se repite. Es reiterativo", abundó el DT de Alianza Lima.

Ahora bien, Pablo Bengoechea aclaró que no piensa que los errores en contra de Alianza Lima estén "digitados", pero sí puso los puntos sobre las íes entorno a las constantes fallas arbitrales como en las finales ante Binacional.

"Lo gracioso es que ese penal se va a hablar toda la semana. Por más que colaboramos, el árbitro siempre se equivoca y nos perjudica", sentenció.

Alianza Lima tendrá la oportunidad de recuperarse en el Torneo Apertura 2020 el próximo domingo 9 de febrero cuando le toque visitar a Mannucci en el Mansiche de Trujillo.