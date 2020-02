Cusco FC vs Deportivo Binacional EN VIVO por la primera fecha del Torneo Apertura 2020

Cusco FC vs Binacional EN VIVOse enfrentarán por el Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 a las 3:00 p. m. (hora peruana) este lunes 3 de febrero vía GOL Perú. El partido se desarrollará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad Imperial.

Los dirigidos por Javier Arce intentarán sumar sus primeros tres puntos en casa, sin embargo, no podrán hacer uso eficientemente de la altura de Cusco (3,339 metros sobre el nivel del mar): Binacional es un equipo que actúa en Juliaca que tiene 500 metros sobre el nivel del mar más que el 'Ombligo del Mundo'.

Importantes refuerzos han llegado a la institución que se ha reformado: decidió cambiar su nombre (de Real Garcilaso a Cusco FC) y su indumentaria (del llamativo celeste al negro con amarillo). Entre ellas podemos hallar Jair Céspedes y Edison Chávez, dos ex jugadores de Sporting Cristal.

También resaltan la presencia de Janio Pósito (ex jugador de Alianza Lima y UTC), José Guidino (ex Alianza Lima), Yordy Vílchez (ex Deportivo Municipal) y Brandon Palacios (ex Sporting Cristal). La experiencia de Alfredo Ramúa y Josimar Atoche será fundamental.

Por su parte, Deportivo Binacional estrenará - en la Liga 1 - a nuevo entrenador. César Vigevani tendrá la oportunidad de reinvindicarse luego de una aparatosa caída ante Atlético Grau en la final de la Superliga: sucumbió por el alarmante marcador de 3-0.

Dentro de las opciones tendrá a Sebastián Gularte (ex Unión Comercio), Ángel Romero (ex Universitario), Johan Arango (delantero colombiano), Raúl Fernández (ex Universidad César Vallejo), Anthony Osorio (ex Universitario) y Mauricio Matzuda (Alianza Lima). También podrá usar a Andy Polar y Aldair Rodríguez, principales artífices del campeonato nacional de 2019.

Cusco FC vs Binacional | Posibles alineaciones

Cusco FC: Farro; Chávez, Vílchez, Delgado, Céspedes; Atoche, Palacios, Ramúa, Gutiérrez, Carranza y Carando.

DT: Javier Arce.

Binacional: R. Fernández; Pérez, E. Fernández, Bareiro, Reyes; Tello, Ojeda, Polar, Arango; Rodríguez y Gularte.

DT: César Vigevani.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Binacional por el Torneo Apertura 2020 Liga 1?

Cusco FC será local ante Binacional en el Inca Garcilaso de la Vega. El cotejo está programado para las 3:00 p. m. de este lunes 3 de febrero.

¿Dónde VER el Cusco FC vs Binacional por el Torneo Apertura 2020 Liga 1?

El partido entre Cusco FC vs Binacional será transmitido por la señal de Gol Perú (canal 14 de Movistar Tv). En Latinoamérica será la señal de GolTV y Perú Mágico serán los encargados de llevar el referido partido.

¿Quienes serán los árbitros de la Cusco FC vs Binacional por el Torneo Apertura 2020 Liga 1?

- Árbitro principal: Michael Espinoza.

- Primer Árbitro Asistente: Carlos Ciriaco.

- Segundo Árbitro Asistente: Braulio Mendoza.

- Cuarto Árbitro: Alberto Paz.