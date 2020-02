Forsyth sobre Alianza: "Había que ver si valía la pena sacrificar el juego bonito con tal de ganar"

El Alcalde de La Victoria, George Forsyth habló recientemente sobre su etapa como futbolista profesional, su paso por Alianza Lima, así como del actual equipo de Pablo Bengoechea, el cual no inició con el pie derecho el Torneo Apertura 2020.

En diálogo con la revista Azul y Blanco, el ex portero respaldó la continuidad de Pablo Bengoechea y criticó a los jugadores indisciplinados.

¿ Qué opinas sobre la continuidad de Pablo Bengoechea?

Queda demostrado que como técnico en números ha hecho lo que todos esperaban, osea llevar a Alianza a las finales. Había que ver si valía la pena sacrificar el juego bonito con tal de ganar y borrar lo que es tradición en Alianza de realizar un juego vistoso. Bengoechea ha sido mi técnico en la selección y me queda muy claro que él trabaja para ganar como sea. Su continuidad está más que justificada. Pablo mata por su equipo.

¿ Qué te parece el plantel que se ha formado para este 2020?

Me parece un equipo con mucho talento que no creo juegue al pelotazo. Los jugadores que han llegado es para crear jugadas, invita a soñar a que vamos a ver el fútbol que caracteriza a Alianza. Los problemas que pueden haber en este plantel es el camerino, porque son jugadores que han tenido ciertos temas ajenos al fútbol, pero si lo manejas bien como siempre se ha caracterizado Bengoechea, todo está garantizado. Dentro del campo de juego será un equipo vistoso.

¿ Puede suceder un choque de egos?

El futbolista tiene que soñar con ser protagonista, eso no significa que rompas el camerino, el grupo. Es como en una empresa, todos tienes que ser líderes en las áreas que le corresponda. El problema es cuando quieren ser figuras, se creen que están pisando huevos, es donde el futbolista tiene problemas. Bengoechea tiene experiencia para tratar a ese tipo de jugador. Ha habido unas cosas con Quevedo en los últimos meses que no estoy de acuerdo, Bengoechea con él se hizo fuerte. El tiene la capacidad para manejar a esos jugadores con problemas extra deportivos.

¿ Cuál es el mejor técnico que has tenido en tu carrera?

Paulo Autuori sin duda, salimos campeón en el centenario de Alianza, fue un técnico que me marcó cuando era muy joven. Julio César Uribe también es un técnico que sabe mucho. Muchos dicen que es conflictivo, yo lo tuve en la sub 20 y a mí me gustaba mucho porque el apostaba por lo ofensivo y el buen juego. Mario Viera me parece que es capo, un muy buen técnico, creo que no se le dio la oportunidad que se le debía. Cuando nosotros salimos campeones en el 2006 con Gerardo Pelusso, el técnico era Viera, Pelusso paraba metido en la piscina.

¿ Cuánto ha evolucionado Alianza Lima como institución?

Nosotros representamos a las acreencias laborales. Ahora hay un orden, porque hay gente que está interesada en el bienestar de la institución. Nosotros no permitimos que las cosas se manejen mal, hay mucha fiscalización, mucho control. Hay cosas por mejorar, por lo menos se ha logrado una estabilidad y esperemos que sigan las mejorías con estos cambios en los porcentajes de las acreencias. Todos anhelan que el club vuelva a manos de los socios.

¿ El Fondo Blanquiazul es la mejor opción para que esta estabilidad continúe?

Es gente ligada al club hace muchos años y que han juntado sus recursos, que le han comprado la deuda a la Sunat y tiene su porcentaje porque tienen un conocimiento de cómo seguir mejorando la institución y los laborales estamos muy dispuestos a apoyar. Acá todos somos aliancistas y tenemos que sacar a Alianza de la situación que se encuentra debido a gestiones catastróficas que ha habido anteriormente.

¿La municipalidad y el club están hermanados?

Son entes muy distintos. George Forsyth fuera de alcalde, es representante de las acreencias laborales. En este caso Alianza Lima es una empresa, como hay muchas en La Victoria, es una más. Nunca mi condición de hincha va a tener algo especial para Alianza, como alcalde no puedo.

¿ Qué es más complicado ser alcalde de La Victoria o ser el arquero de Alianza Lima?

Ser arquero de Alianza Lima es muy difícil. En realidad ser jugador de Alianza Lima es muy complicado, muchos vemos a cada rato cuando vienen muchos jugadores con un cartel bastante amplio que les ha ido bien en los equipos de provincia y llegan a Alianza y a la justas juegan dos partidos. Alianza se come muchos jugadores por la presión. El Comando Sur está a un metro del arco gritándote, hay presión. A mí me gustaba la presión, me ha preparado mucho para lo que vivo hoy . Acá tengo una presión constante, las amenazas son reales. En el fútbol se te chorrea un gol y en la calle te insultan la madre, pero como Alcalde es otra cosa, hasta te quieren matar.

¿ Steven Rivadeneyra es el arquero ideal para Alianza Lima?

Tiene buenas condiciones. Ahora tiene una vitrina de un club grande, donde tiene posibilidades que lo vean y tenga el éxito que es ir al exterior. Yo soy hincha de Alianza Lima a morir, pero la meta para un jugador es jugar en el exterior. Muchos creen que llegando a Alianza Lima ya lograron todo.

¿ Por qué crees que a los arqueros no puedan emigrar?

Yo jugué en Italia y Alemania y creo que es algo histórico, que un peruano haya jugado dos veces en Europa. Cuando jugué en Italia el entrenador me preguntó si en Perú jugábamos al fútbol . Era lógico porque hace mucho que no íbamos a mundiales y cada vez que jugábamos perdíamos Además que Alemania e Italia son cunas de arqueros, ellos preparan a los futbolistas para este puesto, en biotipo, técnica todo.

¿Hay alguna posibilidad que las calles de La Victoria o cerca al estadio se conviertan como Caminito en el barrio de la Boca?

Nosotros hemos inaugurado el Boulevard gastronómico que está en San Cristóbal, es la calle que da al estadio de Alianza Lima, se hizo esta alameda deporte y gastronomía. La idea es crecer esta alameda desde el estadio de Alianza hasta Paseo de la República. Tenemos una zona que se llama 'la Selva' que es un barrio donde están todos los nombres de los caídos del Fokker .

¿No te dan ganas de ponerte los guantes otra vez?

Tengo 37 años, los arqueros tapan hasta los 42 por lo menos . Físicamente estoy intacto. De repente cuando deje la alcaldía podría volver a jugar un año más.

Varios presidente que han pasado por Palacio son hinchas de Alianza Lima. ¿George Forsyth será el próximo?

Todos en su momento. Pero porque no, para todo hay oportunidad. Si tú te propones algo con dedicación lo alcanzas, pero habría que ver el momento.

¿Tú mayor sueño?

Que Alianza Lima campeone en la Copa Libertadores, siempre voy a estar ligado al club. Soy criado desde menores en Alianza. Los que están en la cocina, limpian las gradas, todos son mi familia. Más de 22 años en el club, mi vida está allí.