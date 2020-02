Jefferson Farfán defiende el juego de Bengoechea: "Me encanta su estilo"

Pablo Bengoechea, para un buen sector de la prensa e hinchas, es criticado por su estilo de juego que predica en Alianza Lima. Y es que el cuadro 'íntimo'— según afirman dichos detractores— perdió el juego criollo, quimboso y frontal.

Sin embargo, esa opinión no es compartida por todos y mucho menos por Jefferson Farfán, quien se declaró un "fan enamorado" del estilo de juego de Bengoechea. Asimismo, se rindió a los pies de Jean Deza, flamante refuerzo del conjunto blanquiazul para esta temporada.

Jefferson Farfán habló para el programa 'Después de Todo' de Movistar Deportes y aseguró que no le importa si el equipo juega a pelotazos si se consigue los tres puntos. La 'Foquita' defendió el estilo de Pablo Bengoechea.

"Este Alianza Lima me encanta y, además, el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Bengoechea. Me encanta su estilo. Qué me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero", agregó el delantero de Lokomotiv.

De otro lado, la 'Foquita' se refirió a Jean Deza, exjugador de UTC, y su experiencia que aportará al cuadro 'blanquiazul' en busca del título. El combinado 'íntimo' no se proclama campeón desde el 2017.

"Deza, es un excelente jugador. Esperamos que sea su año, tiene todas las condiciones y cualidades. Yo lo conozco y me encanta su juego. Espero que este año lo disfrute y se pueda lograr el título". finalizó.

EL DATO:

Jefferson Farfán salió en tres oportunidades campeón nacional con Alianza Lima.