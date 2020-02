Néstor Clausen sobre el debut de Llacuabamba: "Sentimos miedo escénico"

El Deportivo Llacuabamba se estrenó en la Liga 1, pero lamentablemente fue con derrota ante Sport Boys por 3-2 en el Estadio Miguel Grau del Callao. El conjunto norteño mostró destellos de buen fútbol y buena actitud, pues iban cayendo por tres tantos a cero y estuvieron cerca de revertir la situación.

Tras el partido, el director técnico de la referida escuadra, el argentino Néstor Clausen, indicó a un medio local, las razones por las cuales su equipo no pudo llevarse ni un punto del Callao. Además reveló que le gustó como jugó su equipo una vez que se “soltó” dentro del terreno de juego.

“Triste por el resultado pero me voy conforme con la actuación de los muchachos. En los primeros minutos Sport Boys nos acorraló y sentimos el miedo escénico de muchos por debutar en esta Liga, pero después se fueron soltando y pudimos imponer el juego que venimos practicando”, señaló el estratega argentino.

“No me gusta que tiren pelotazos y gran parte del partido superamos a Sport Boys con juego. Nos fuimos al vestuario con un 3-0 duro, pero les dije que los goles fueron errores nuestros, pero el juego me gustaba. Con uno menos menos seguimos siendo superiores a Sport Boys y eso me deja conforme”, agregó Clausen.

El club norteño perdió en su estreno en Primera División, sin embargo, tendrán la oportunidad de ganar sumar sus primeros tres puntos de local en la Liga 1: el domingo recibirán en el estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca, a la Academia Cantolao.